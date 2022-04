Andreea Rabciuc, 27enne di origine rumena, è svanita nel nulla ormai da 32 giorni. Simone Gresti, il fidanzato 43enne, ostenta tranquillità e certezze: la ragazza, da lui definita "uno spirito libero", sarebbe viva e si starebbe nascondendo, come già accaduto in passato. Gresti è l'unico indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona. Per gli inquirenti, anomalie e stranezze nel caso sono tante: dopo una notte burrascosa in una roulotte nella campagna di Montecarotto, di proprietà dell'amico Francesco, contraddistinta da liti con Simone, lei di mattina presto se ne va da sola sulla provinciale.

Nessuno la vede caminare a piedi, nessuno la incontra al più vicino distributore, ma soprattutto nessuno degli altri tre partecipanti alla festa la cerca. Stamattina, 15 aprile, nell’area sequestrata c'è stato un sopralluogo dei Ris con cane molecolare, alla presenza della pm Irene Bilotta: si cercano tracce, reperti e impronte.

Il legale di Simone: 'Tranquillissimo perché estraneo alla vicenda'

"È tranquillissimo perché è estraneo alla vicenda, non ha nulla da nascondere, anche se chiaramente è dispiaciuto dell’allontanamento della fidanzata. Crede che la ragazza si stia nascondendo da qualche parte", le parole del legale di fiducia di Gresti, Emanuele Giuliani, anche lui presente al sopralluogo.

Mercoledì scorso, Simone è entrato nella caserma dei carabinieri di Jesi come persona informata sui fatti. Dopo otto ore, tre di interrogatorio, ne è uscito da indagato. Nelle ore successive e fino a oggi, ha fatto sapere di essere certo che Andreea stia bene e si sia allontanata volontariamente. Secondo il 43enne, Andreea starebbe continuando a visualizzare canzoni romene su un canale YouTube.

In caserma avrebbe portato le prove che la ragazza sarebbe viva. Agli inquirenti e alle telecamere di Chi l'ha visto? ha mostrato la cronologia delle visualizzazioni e i like sulle foto lasciati su Facebook, precisando che lui e Andrea avrebbero in comune l'accesso a un profilo social e a un canale Youtube. Inoltre, lo scorso 24 marzo avrebbe postato un video del cane ma sarebbe di un anno fa: al momento c'è solo la sua parola, almeno fino a quando non si pronuncerà il perito incaricato dalla pm di vagliare il materiale informatico.

Finora, a nulla hanno portato i controlli al distributore di benzina della zona, le perlustrazioni in un laghetto circostante e alla roulotte con vetri oscurati e telecamera non funzionante. Restano aperte tutte le piste, in particolare due: quella dell'allontanamento volontario, l'altra che sia accaduto qualcosa di più grave. Ma dopo 32 giorni, un tempo di assenza troppo lungo, mai accaduto nella vita della ragazza, ogni giorno che passa perde sempre più consistenza l'ipotesi di una fuga spontanea. Intanto Simone ieri sarebbe andato regolarmente al lavoro, nella ditta dove da poco ha iniziato a fa l'autotrasportatore.

Andreea, le ultime ore prima di scomparire

Cosa è accaduto nelle ore precedenti alla scomparsa di Andreea, la notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo?

Andreea e Simone, che convivono da alcuni mesi a casa di lui, a Moie di Maiolati, dove abita anche la madre, alle 2 di notte arrivano nel casolare di Francesco che ha organizzato un festino nella roulotte di sua proprietà, anche con l'amica Aurora. La 27enne litiga con il fidanzato. Alle 4 e 20 cerca di contattare suo padre Marcel che vive a Madrid ma non le risponde perché sta dormendo. In un messaggio al padre dice di essere nei guai. Alle 5 e 30, finite le birre, Francesco e Simone vanno a Jesi a ricomprarle.

Quando alle 6 e 30 circa tornano, Andreaa è arrabbiata. Le liti con Simone continuano: alle 6 e 45 strappa di mano il cellulare alla ragazza. Dice di voler chiamare sua madre e il compagno perché vadano a prenderla, ma non lo fa.

Alle 7, Andreea lascia da sola il casolare. Alle 7 e 20 Simone e Aurora vanno via anche loro, ma non la vedono. Cosa accade in 20 minuti di buio?

Andreea, la chiave del mistero forse nel cellulare

Cosa racconta il cellulare di Andreea? Simone lo restituisce a Georgeta, mamma della ragazza, dopo un giorno dalla scomparsa. A Georgeta dice di non essere preoccupato, di non averla cercata perché "dopo i litigi fa sempre così, sparisce e poi torna". Certo quel telefono di cui Simone ha sentito la necessità di fare il backup in cerca di chat cancellate, racchiude i messaggi scambiati con l'ex della 27enne, Daniele, proprio mentre litigava con il fidanzato. A Daniele, la 27enne ha scritto la notte prima della scomparsa: "Fai attenzione a quello che scrivi che Simone è con me e legge tutto". Per il legale di Gresti, Andreea avrebbe lasciato il telefono al fidanzato spontaneamente, come già successo in altre occasioni, come prova del fatto di non avere nulla da nascondere.