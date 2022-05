Deborah James, giornalista del The Sun, è tornata sui social con un triste messaggio per i suoi numerosi fan.

Da tempo la giornalista e conduttrice televisiva combatte contro un terribile cancro all'intestino che, purtroppo, non le ha dato scampo.

Sul suo profilo Instagram, Deborah James si è lasciata andare a un lungo post, in cui ha spiegato che il suo corpo non sta rispondendo più alle cure per combattere la terribile malattia.

'Nessuno sa quanto tempo mi resta': Deborah James e il messaggio di 'arrivederci'

Il post di 'arrivederci' di Deborah James inizia con una premessa: "Il messaggio che non avrei mai voluto scrivere", perché questa volta la giornalista del The Sun e volto noto della BBC, ha annunciato agli oltre 400 mila followers che la seguono su Instagram, di essere giunta al capolinea della sua battaglia contro il cancro.

La conduttrice inglese sta combattendo contro un cancro all'intestino dal 2016: in questi anni ha sempre informato i suoi estimatori sui progressi e le evoluzioni della malattia e lo ha fatto anche lo scorso 9 maggio, con un post che ha lasciato l'amaro in bocca alle persone che la seguono.

"Nessuno sa quanto tempo mi resta", ha scritto Deborah su Instagram, dopo che in questi anni ha provato a seguire tutti i percorsi di cura possibili, ma nessuno ha dato il risultato sperato.

La dura lotta contro il cancro di Deborah James

E così, Deborah ha svelato che il suo percorso in ospedale è stato interrotto ed è stata trasferita in una struttura per le cure palliative, dove è circondata dall'affetto delle persone a lei più care.

"Abbiamo provato di tutto, ma il corpo semplicemente non sta rispondendo", ha scritto la giornalista in un passaggio del suo post social.

"Ora sono circondata dalla mia famiglia intorno a me, con l'obbiettivo di assicurarsi che io non soffra e passi del tempo con loro", ha aggiunto ancora Deborah, specificando che al momento nessuno sa con esattezza quanto tempo le resta a disposizione.

L'addio della giornalista Deborah James ai fan social

"Non sono in grado di camminare, sto dormendo la maggior parte dei giorni e la maggior parte delle cose che ho dato per scontato sono sogni irrealizzabili", ha scritto ancora Deborah nel suo triste messaggio di arrivederci che ha commosso i followers social.

"Il mio corpo non può più continuare", ha chiosato Deborah, specificando che in questi anni ha avuto modo di sperimentare ogni tipo di cura ma, purtroppo, anche i farmaci innovativi nella lotta contro il cancro non sono riusciti a salvarle la vita.

Immediata è stata la reazione dei tantissimi fan che seguono Deborah James sui social i quali, dopo aver letto il suo triste messaggio di "arrivederci", si sono stretti intorno alla conduttrice e alla giornalista con messaggi di amore e affetto.

I messaggi social per Deborah dopo il suo post di 'arrivederci'

"Deborah, cosa dire, il nostro amore per te non finirà mai e il tuo amore per la vita non sarà mai dimenticato", ha scritto un estimatore della giovane giornalista.

"Ti voglio bene Deborah, grazie per essere un'amica fenomenale e un'ispirazione implacabile. Sarai con tutti noi per sempre. Ti adoriamo", ha affermato la sua amica Emily Clarkson.

"Grazie per tutte le mail, le risate fatte mentre facevi la chemio.

Hai fatto la differenza nella vita di così tante persone e sappi che ce l'hai veramente nella mia", ha scritto un'altra amica commentando il post social.

"Grazie per averci mostrato come vivere la vita. Per averci educato tutti nel modo che solo tu hai e puoi. Sei una mamma bellissima e i tuoi figli avranno quella forza e quella luce che brillavi, a cui aggrapparti per sempre", ha scritto Holly Tucker.