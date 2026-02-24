Avrebbe compito cinque anni il prossimo cinque aprile il piccolo Lorenzo che la scorsa notte è morto per un arresto cardiaco, causato da pochi minuti di soffocamento per un pezzo di wurstel andato di traverso. Il bimbo era a tavola insieme ai genitori. Nonostante gli immediati tentativi di disostruzione delle vie aeree - messi in atto dai genitori Stefano e Eleonora – non è stato possibile salvarlo. Anche gli specialisti del 118 – arrivati immediatamente nell’abitazione di via Genova, a Sestu – hanno tentato per quaranta minuti di rianimare il piccolo Lorenzo.

Nel frattempo questa mattina alle 10 – nella chiesa parrocchiale di San Giorgio, a Sestu – si sono svolti i suoi funerali. Centinaia di persone hanno partecipato alla cerimonia funebre.

Il cordoglio della sindaca di Sestu

“Una notizia terribile che ha materialmente spezzato il cuore di tutta la comunità di Sestu”, così la sindaca Paola Secci che – con un post pubblicato su Facebook – esprime il cordoglio di tutta la comunità: “La morte di Lorenzo è stata una doccia fredda per tutti, arrivata all’improvviso. Un dolore immenso che lascia sgomenti e increduli, annientando qualsiasi sensazione. Di fronte ad una tragedia così grande per la famiglia di Lorenzo e per tutta la nostra comunità – continua la sindaca - non esistono parole capaci di alleviare a alleggerire la sofferenza di tutti.

Ma in particolare dei suoi familiari. Persone per bene. Grandi lavoratori e ben voluti da tutti. Come sindaca e amministrazione – conclude – ci uniamo profondamente al dolore della famiglia per portare un abbraccio sincero di tutta la comunità”.