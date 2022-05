Il presunto fidanzato di Katerina Tikhonova, figlia del Presidente russo Vladimir Putin, condivide il cognome con il Presidente ucraino, Volodomyr Zelensky ma tra i due non vi è alcun rapporto di parentela. Una relazione, quella tra la figlia dell’oligarca russo e il ballerino di danza classica Igor Zelensky che andrevve avanti già da qualche anno. Solo recentemente Katerina Tikhonova è stata avvistata di ritorno da Monaco di Baviera, in compagnia del ballerino classico. A riportarlo il quotidiano tedesco Der Spiegel in collaborazione con il sito indipendente russo Vazhnye Istorii.

Una questione di cognomi

Il quotidiano tedesco Der Spiegel ha riportato un articolo in cui si legge che la figlia del Presidente Vladimir Putin avrebbe intrapreso una relazione con il ballerino russo Igor Zelensky. Katerina Tikhonova (cognome acquisito dalla nonna), figlia del leader russo Putin, laureata in matematica e neuroscienze, è una donna d’affari e ballerina di rock'n'roll acrobatico. Della figlia minore di Putin non si hanno molte informazioni, se non che avrebbe diretto alcuni fondi di ricerca legati ad alcuni colossi societari russi, come Gazprom o Rosneft prima di trasferirsi in Germania. Nel 2013 ha sposato il miliardario Kirill Shamalov, legato al Cremlino, ma la coppia nel 2017 si è separata.

Al termine della relazione con il magnate russo, Katerina Tikhonova ha iniziato la relazione con il ballerino russo, Igor Zelensky.

Igor Zelensky: ballerino di fame internazionale

Il legame tra la figlia di Putin e il ballerino russo Igor Zelensky, sarebbe trapelati da fonti interne al Sevizio di Protezione del Presidente. Prima dello scoppio del conflitto, Katerina Tikhonova, sarebbe stata avvistata mentre rientrava in Russia da Monaco di Baviera, a bordo di una aereo privato, accompagnata dalla scorta e dal presunto compagno, Igor Zelensky.

Nell'articolo si legge come non sia del tutto chiaro dove i due si fossero conosciuti, presumendo però che i due vivessero insieme, alternandosi tra Germania e Russia.

Il 52enne Zelensky, ballerino di danza classica di fama mondiale, ha lavorato per molto tempo all’estero con il New York City Ballet, il Royale Ballet di Londra e la Scala di Milano. Dal 2016 al 2022, Igor Zelensky è stato direttore artistico del corpo di ballo di Monaco di Baviera, Bayerishe Statballet, carica dalla quale si è dimesso per “motivi familiari”.