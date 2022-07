Andrea M., il bimbo di 6 anni deceduto durante una vacanza con i genitori a Sharm El Sheikh, potrebbe non essere stato ucciso da un'intossicazione alimentare. Il pm della Procura di Palermo, che sta seguendo il caso di Cronaca Nera, avrebbe avanzato dei dubbi sulle cause del decesso ipotizzate dai sanitari egiziani. Per ricostruire con esattezza i giorni precedenti alla tragedia, i magistrati sentiranno i genitori del piccolo, Rosalia e Antonio Mirabile. Anche i due coniugi sono stati male e sono ricorsi alle cure mediche durante il soggiorno sul Mar Rosso.

La donna, incinta al quarto mese, è stata dimessa poco dopo, mentre il marito è stato ricoverato prima a Sharm, in terapia Intensiva, e poi trasferito, per una insufficienza renale, nel reparto di Medicina Interna del Policlinico di Palermo.

I dubbi dei pm sulla morte di Andrea

Subito dopo la morte di Andrea, i sanitari hanno avanzato l'ipotesi che a provocare il decesso sarebbe stato il cibo. Si è seguita, così, la pista dell'intossicazione alimentare, ambientale o da contatto. La tesi, però, non convincerebbe pienamente i pm palermitani. Oltre alla famiglia Mirabile, infatti, nessuno degli ospiti del resort sul Mar Rosso sarebbe stato male. Per chiarire qualsiasi dubbio in merito alla vicenda e ricostruire con esattezza quanto accaduto, i genitori del bambino, nei prossimi giorni, saranno sentiti in Procura.

Andrea e i genitori sono arrivati al Sultan Garden Resort di Sharm El Sheikh lunedì 27 giugno. Dopo pochi giorni, però, il piccolo e il papà hanno iniziato ad accusare vomito, diarrea e spossatezza. Andrea, come hanno riferito i familiari, è morto sabato 2 luglio, a circa 36 ore di distanza dalla comparsa dei primi sintomi

Fissati i funerali del piccolo Andrea

I medici legali egiziani, prima di acconsentire al trasferimento della salma in Italia, hanno eseguito un'autopsia di cui, però, non si hanno ancora i risultati.

Nella giornata di mercoledì 13 luglio, su richiesta dei genitori del bimbo, una nuova necroscopia è stata effettuata presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. Anche in questo caso gli accertamenti dei sanitari non hanno svelato le cause che hanno condotto il bambino al decesso. "Nessuno - avrebbero sottolineato gli addetti ai lavori - si aspettava nulla di differente".

Risposte più precise potrebbero arrivare nelle prossime settimane con i risultati dei test tossicologici e istologici..

Subito dopo l'autopsia, il corpo di Andrea è stato restituito alla famiglia. Mamma Rosalia ha ringraziato tutti coloro che, in questi giorni, le sono stati vicino, ed ha chiesto silenzio e rispetto. I funerali del bambino sono stati fissati per domani, sabato 16 luglio. Le esequie saranno celebrate allo ore 10:00 nella chiesa di San Basilio a Palermo.