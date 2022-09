In provincia di Ferrara, un uomo di 63 anni ha perso la vita a causa di un malore che lo ha colto improvvisamente mentre si trovava in campagna con un amico per cacciare. Una volta allertati i soccorsi dal compagno di caccia, nel giro di poco tempo sono giunti sul luogo dell'accaduto gli operatori sanitari con un'ambulanza, nonché i carabinieri.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimare l'anziano, in quanto quest'ultimo era già morto, dunque l'equipe medica ha potuto solamente constatarne il decesso. Sconvolti i familiari della vittima, gli amici e i conoscenti.

Il 63enne, da poco tempo in pensione, era, infatti molto stimato e benvoluto per il suo carattere buono. La campagna era il suo hobby preferito e nel tempo libero amava andare a cacciare con qualche amico.

63enne morto in provincia di Ferrara mentre cacciava per un malore improvviso

Dramma a Bondeno, una cittadina della provincia di Ferrara, dove un uomo di 63 anni, Stefano Campini, detto "Campo", è deceduto a causa di un malore che lo ha colto all'improvviso mentre si trovava a caccia in compagnia di un amico.

I due si erano, infatti, organizzati per trascorrere una giornata spensierata fra i campi, come solevano fare spesso. Il fatto di cronaca è accaduto nella mattinata di domenica 18 settembre in una campagna sita tra le due frazioni di Ospitale e San Biagio.

In base a quanto raccontato dall'amico del 63enne, quest'ultimo, mentre stava cacciando, si è improvvisamente accasciato a terra perdendo completamente i sensi.

Uomo deceduto nelle campagne di Ferrara a causa di un malore improvviso: i soccorsi

L'amico di Campini, nel vedere che l'uomo non dava segni di ripresa, ha allertato subito i soccorsi e in breve tempo sul luogo dell'accaduto sono intervenuti il personale del 118 con un'ambulanza e i carabinieri del posto.

Il personale medico ha cercato in tutti i modi di rianimare il 63enne, ma invano, dal momento che l'anziano era già morto, dunque i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Familiari e amici sconvolti dalla notizia

In pochissimo tempo la terribile notizia della morte di Campini ha raggiunto l'intera comunità di Bondeno.

La tragedia ha sconvolto non solo i familiari della vittima, ma anche gli amici e i conoscenti. Il 63enne, da poco in pensione, era infatti molto stimato e benvoluto da tutti per il suo carattere mite. Tutti lo ricordano come una persona buona, aperta, disponibile e sempre allegra.

Dopo essere andato in pensione, Campini si dedicava alla campagna, la sua più grande passione, e faceva il volontario nella sagra del Tartufo e in quella del Cinghiale di Ponte Rodoni. Le esequie del 63enne si terranno nei prossimi giorni.