Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolta da un convoglio ferroviario in provincia di Cosenza, precisamente nei pressi della stazione di Villapiana. Al momento non sono state ancora rese note le generalità della vittima.

La dinamica non è ancora chiara e sul luogo sono presenti gli agenti della Polfer e i sanitari del 118. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato per consentire tutte le operazioni di soccorso e per effettuare i vari rilievi di rito.

Intorno alle ore 14 di questo venerdì 3 febbraio una persona ha perso la vita in Calabria dopo essere stato travolto da un treno. L'incidente si è verificato a circa 300 metri dalla stazione di Villapiana, nel cosentino. Da quanto si apprende il macchinista del convoglio non avrebbe fatto in tempo a frenare, travolgendo la vittima e facendola sbalzare a diversi metri di distanza. L'impatto è stato molto violento.

Sul luogo si sono precipitati i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per poterla rianimare, ma ogni tentativo effettuato è risultato essere inutile e ne hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Oltre al personale sanitario sul posto si sono recati anche gli agenti della Polfer che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso per poter ricostruire al meglio la dinamica e stabilire come mai la vittima si trovasse nei pressi dei binari. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi.

Secondo quanto si apprende, inoltre, non è stato facile evacuare i passeggeri del treno in quanto nella zona dell'impatto mancano i marciapiedi.

Diversi volontari della Protezione civile hanno quindi cercato di portare acqua e cibo fino a quando la circolazione ferroviaria è ripresa.

Sempre nella giornata di oggi un altro grave incidente ferroviario si è verificato in Germania, precisamente nella regione della Ruhr, dove un treno merci ha investito due bambini di 10 e 9 anni.

Il bambino di 10 anni ha purtroppo avuto la peggio, e per lui non c'è stato nulla da fare. Quello di 9 anni è invece rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. La dinamica dell'incidente ancora non è chiara e la polizia non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni. I vigili del fuoco stanno esaminando l'area con un drone con termocamera per verificare se non ci siano altre vittime. L'intera zona risulta bloccata.