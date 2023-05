Un incidente stradale in Calabria ha causato la morte di due persone, mentre altre due sono rimaste ferite in modo gravissimo. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 15 di questa domenica 14 maggio sulla strada Statale 106, nei pressi della città di Crotone. La dinamica è ancora poco chiara ed è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto. Per le due vittime non c'è stato nulla da fare, mentre le altre due persone coinvolte sono state soccorse e trasportate d'urgenza in ospedale.

Calabria, in un incidente muoiono due persone: altre due ferite in modo grave

Nel primo pomeriggio di questa domenica c'è stato un incidente in Calabria, sulla Strada Statale 106, nei pressi di Crotone, precisamente in contrada Poggio Pudano. Le notizie sono ancora molto frammentarie, ma da quanto emerge due persone sono morte, mentre altre due sono rimaste ferite gravemente.

La dinamica è in corso di accertamento, ma da quanto sembrerebbe tutte e quattro le persone stavano viaggiando a bordo di un fuoristrada, che è finito fuori dalla carreggiata. Il veicolo si è sollevato in aria per qualche metro prima di schiantarsi in un fossato. L'impatto è stato violentissimo e due degli occupanti hanno perso la vita sul colpo e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Le altre due persone sono state invece tempestivamente soccorse. I sanitari hanno in un primo momento cercato di stabilizzarle sul posto, ma notando le loro gravi ferite hanno deciso di trasportarle in ospedale, dove sono state ricoverate. Le loro condizioni di salute risulterebbero al momento molto gravi.

Sul luogo si è reso necessario anche l'intervento dei Vigili del fuoco del comando di Crotone, per poter estrarre i feriti dalle lamiere accartocciate dell'auto e per poter recuperare e mettere in sicurezza il veicolo. I Carabinieri stanno intanto conducendo tutte le indagini del caso per poter cercare di chiarire la dinamica di quanto accaduto e stabilire se ci siano eventuali responsabilità.