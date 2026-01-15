L’inserimento dell’ex ciclista professionista Marco Fertonani tra i tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina sta sollevando interrogativi e polemiche in ambito sportivo e non solo. Già segnalata da Il Fatto Quotidiano, la questione della selezione dei portatori della Torcia Olimpica ha rapidamente guadagnato attenzione a livello nazionale, generando un ampio dibattito sui criteri adottati. La decisione di scegliere Fertonani, squalificato per doping nel 2007, ha colto di sorpresa molti appassionati di ciclismo, suscitando critiche nei confronti di una scelta che, agli occhi di molti, tradisce i valori fondamentali dello sport.

Il regolamento esclude gli ex atleti dopati

Fertonani, arrivato al ciclismo professionistico direttamente dal mondo delle granfondo, ha visto la propria carriera stroncata da una positività al testosterone, che gli costò una squalifica di due anni. Da allora, l’ex atleta ha intrapreso una nuova strada come imprenditore nel settore medico-sanitario. Il regolamento olimpico, pubblicato sul sito ufficiale dell’evento, è inequivocabile: "Chiunque abbia riportato una condanna per doping è escluso dalla selezione dei tedofori".

Ecco perché la scelta di includere Fertonani nell’elenco dei tedofori ha scatenato polemiche. Per molti, il gesto di portare la Fiamma Olimpica rappresenta un simbolo di integrità e dedizione.

In un contesto dove avrebbero potuto essere scelti campioni e leggende dello sport, l’individuazione di influencer, cantanti, amici di amici, perfino ex atleti dopati come tedofori ha deluso le aspettative degli sportivi e degli appassionati.

Nella tappa di Chiavari, in provincia di Genova, la Fiamma Olimpica è finita nelle mani di qualcuno che non avrebbe dovuto riceverla, non solo per il suo passato di atleta squalificato per doping, ma anche per l’opportunità persa a favore di atleti storici del panorama sportivo italiano. Campioni come Piero Gros, Silvio Fauner e Giorgio Di Centa sono stati esclusi, lasciando spazio a figure che non rappresentano l’essenza dello sport come valore etico.

'Emozione unica, pubblico caloroso'

Fertonani, durante il suo turno di portatore della torcia, si è detto grato per l'opportunità ricevuta. "È andata molto bene. È un'emozione unica poter partecipare nel trasporto della torcia olimpica. Chiavari mi ha visto tante volte in bicicletta da professionista, e il pubblico qui è calorosissimo", ha dichiarato, esprimendo soddisfazione per l'esperienza.

Tuttavia, queste parole non riescono a placare le voci critiche che considerano la sua nomina un affronto ai veri campioni che avrebbero meritato di più di questa celebrazione. Questo caso porta a interrogarsi su quale sia il messaggio che si vuole trasmettere attraverso le scelte fatte dagli organizzatori delle Olimpiadi.

Si tratta davvero di riconoscere la capacità di riscatto di chi ha sbagliato in passato, o piuttosto di trascurare i valori che rendono lo sport un punto di riferimento per le generazioni più giovani?

Con soluzioni discutibili e una selezione dei tedofori che appare lontana dai valori di lealtà, rispetto e merito, Milano-Cortina affronta ora una reputazione fragile. La scelta di Marco Fertonani non rappresenta solo un episodio isolato, ma un campanello d'allarme riguardo al modo in cui è stato gestito un evento carico di significati come il viaggio della Fiamma Olimpica.