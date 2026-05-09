La prima settimana di maggio vede due conferme ai vertici delle classifiche FIMI di album e singoli: se Samurai Jay registra una tenuta da record per Ossessione, il suo brano presentato all’ultimo Festival di Sanremo, Shiva resiste al primo posto degli album per la terza settimana di fila, tallonato da Nerissima, il nuovo lavoro di Nerissima Serpe. Il rapper milanese però riesce a prevalere nella classifica dedicata a vinili, cd e musicassette dove è primo, davanti a Shiva, mentre il live di Billie Eilish debutta al quarto posto, dietro all’edizione per il cinquantesimo anniversario di Wish you were here dei Pink Floyd.

Classifica album: sale ancora la colonna sonora di Michael

La classifica degli album vede, come detto, Vangelo di Shiva stabile al primo posto davanti a Nerissima Serpe. Geolier sale di una posizione ed è terzo, precedendo Olly, che festeggia le ottanta settimane di fila nella parte alta della classifica con Tutta vita (sempre), un traguardo da record per un album che tra le altre canzoni contiene anche, nella versione digitale, Balorda Nostalgia, trionfatrice nel Sanremo 2025 (e ancora presente alla posizione 43 nella classifica dei singoli). La colonna sonora del biopic Michael sale al quinto posto e precede i lavori di Madame e Juli. Seguono, ripetendo le stesse posizioni della settimana scorsa, Kid Yugi, Bad Bunny, Achille Lauro e Artie 5ive, mentre al dodicesimo posto, sempre sulla scia del film, troviamo in salita Number Ones, una raccolta dei successi di Michael Jackson.

Classifica singoli: nessuno riesce a schiodare Samurai Jay dalla prima posizione

Per la decima settimana di seguito Samurai Jay (con Vito Salamanca) è alla guida della classifica dei singoli con “Ossessione”, confermandosi il maggior successo di Sanremo 2026. Al secondo posto, stabile, troviamo Bad bad bad di Shiva e Geolier. Con i primi caldi sale la voglia di tormentoni come dimostra il terzo posto di La testa gira: il brano di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa questa settimana sale di altre due posizioni e supera Obsessed di Shiva e Anna. Quinto, in salita di un posto, è il pezzo di Sanremo di Sayf: Tu mi piaci tanto precede Beauty and a beat di Justin Bieber con Nicki Minaj. Sale di ben sei posizioni Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, settima.

Da notare due vecchie hit di Michael Jackson nelle parti alte della classifica: Billie Jean è decima e Beat it è ventesima,

Certificazioni: ancora un Disco d’oro per un brano in gara a Sanremo, tocca a Luchè

Anche se più lentamente del solito, stanno arrivando i riconoscimenti per i brani in gara a Sanremo 2026: questa settimana anche Labirinto di Luchè ha guadagnato il disco d’oro, aggiungendosi a Male necessario di Fedez e Masini, Stupida sfortuna di Fulminacci, Poesie clandestine di LDA e Aka 7even, Che fastidio di Ditonellapiaga, Per sempre sì di Sal Da Vinci e Sayf, mentre Samurai Jay ha già conquistato da settimane il Disco di Platino.