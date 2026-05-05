Durante il Festival di Sanremo, nessuno l’aveva previsto: Ossessione di Samurai Jay mantiene per la nona settimana di seguito il primo posto nella classifica dei singoli stilata da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana). Si tratta di un’ottima tenuta che avvicina il brano del rapper di Mugnano di Napoli ai grandi successi degli anni passati, come Balorda Nostalgia di Olly (ancora presente in classifica, al quarantaquattresimo posto) o Brividi di Mahmood e Blanco, che però avevano vinto le rispettive edizioni della kermesse, nel 2025 e nel 2022, mentre Samurai Jay si è dovuto accontentare del diciassettesimo posto.

Le piattaforme di streaming come Spotify stanno trainando il successo di questo pezzo, che resiste all’attacco delle nuove uscite e dei tormentoni pronti per l’estate insieme a poche altre canzoni di Sanremo, come Tu mi piaci tanto di Sayf, sesta in classifica, e la vincitrice Per Sempre sì di Sal Da Vinci che, in attesa di competere per l’Italia all’Eurovision Song Contest, risale fino alla decima posizione. Da segnalare anche il successo dell’album Vangelo di Shiva, tallonato questa settimana da Solito Cinema di Juli, primo lavoro del produttore dopo la proficua collaborazione con Olly.

La classifica degli album vede Shiva resistere a Juli

Per la terza settimana di seguito “Vangelo” di Shiva guadagna il primo posto della classifica Fimi degli album, davanti a “Solito Cinema”, il primo lavoro di Juli, che deve accontentarsi della prima posizione nella speciale graduatoria dedicata ai supporti fisici come vinili, cd e musicassette.

Il recente concerto milanese alla Barona ha risvegliato l’interesse per Persona di Marracash – già Disco di diamante per aver raggiunto le 500mila copie vendute – che risale al terzo posto tra gli album. Seguono in classifica gli ultimi lavori di Geolier, Madame, Olly, Kid Yugi, Bad Bunny, Achille Lauro e Artie 5ive. Da segnalare come il successo del film Michael abbia trascinato in classifica l’edizione per il quarantesimo anniversario di Thriller, undicesima, l’album con le canzoni del biopic dedicato a Michael Jackson, quattordicesimo, e anche lo storico album Bad del 1987, ventiduesimo. Da segnalare anche altre nuove entrate: Crash Out del rapper calabrese Aira esordisce al quindicesimo posto, mentre i Foo Fighter sono diciottesimi con Your Favorite Toy e i Pink Floyd con il Live alla Los Angeles Sports Arena del 26 aprile 1975 conquistano la ventitreesima posizione.

Classifica dei singoli Fimi: oltre a Shiva, Juli e ai pezzi del festival si fanno largo i primi tormentoni estivi

La classifica dei singoli, come detto vede stabile Samurai Jay al primo posto. Subito dietro troviamo due brani di Shiva: sono premiati dagli appassionati di musica Bad Bad Bad con Geolier e Obsessed con Anna, mentre Justin Bieber e Nicki Minai conservano il quarto posto con Beauty and a beat. Al quinto posto sale il tormentone La testa gira di Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa. Sayf è sesto davanti a due pezzi del nuovo album di July, Cantilene con Olly e Serenamente con Bresh. Nono è ancora Shiva con un altro featuring, Babyface, realizzato insieme a Kid Jugi, mentre Sal Da Vinci risale al decimo posto con il brano vincitore di Sanremo.

Da segnalare la crescita di Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia, arrivata al tredicesimo posto. Dal diciottesimo posto quattro posizioni sono occupate da un gruppo compatto di partecipanti all’ultimo festival di Sanremo: Ditonellapiaga, Fulminacci, Tommaso Paradiso, LDA e Aka Seven. In classifica troviamo, trainati dal film biografico, numerosi brani storici di Michael Jackson: il più alto è Billie Jean, che guadagna il ventiseiesimo posto.

Certificazioni: Sanremo conquista un altro oro con Fedez e Marco Masini

Da segnalare, in attesa delle prossime certificazioni, come un altro pezzo in gara a Sanremo 2026 abbia guadagnato il Disco d’oro: si tratta di Male Necessario di Fedez con Marco Masini, partito fortissimo subito dopo il festival e attualmente al quarantunesimo posto in classifica.