Notte di paura per Gigio Donnarumma: il portiere della nazionale italiana e del Paris Saint-Germain è stato infatti vittima di una rapina insieme alla compagna Alessia Elefante. Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 luglio, i ladri si sono introdotti nell’abitazione della coppia, situata nell’ottavo arrondissement di Parigi, provvedendo a legare il calciatore e la convivente per poter far razzia, indisturbati, degli oggetti di valore presenti in casa.

Alla fine sono fuggiti portando via beni preziosi per circa mezzo milione di euro.

Dopo la rapina Donnarumma e la compagna si sono rifugiati in un hotel vicino casa

Stando alle fonti francesi che hanno diramato la notizia di cronaca, sarebbero stati in diversi gli individui che si sono introdotti nell’abitazione parigina del portiere. Dopo essersi riusciti a slegare, i due si sono rifugiati in un albergo poco distante dalla loro dimora arrivando nell’hotel, ancora sotto shock per l’accaduto, verso le 3,20 del mattino. Il personale della struttura ha subito lanciato l’allarme, allertando la polizia. Dopo aver denunciato l’accaduto, Donnarumma e la Elefante sono stati accompagnati in ospedale, per verificare il loro stato di salute: a quanto pare, nel corso della rapina il calciatore avrebbe subito delle lievi ferite.

Donnarumma e la compagna erano tornati in Francia da pochi giorni

L'ex portiere del Milan era arrivato a Parigi da pochi giorni con la compagna. Terminato il periodo di vacanze estive, Donnarumma aveva infatti iniziato ad allenarsi con i compagni di squadra del Psg sotto la direzione di Luis Enrique, in vista della tournée prevista in Giappone, laddove il SPG svolgerà diverse amichevoli per prepararsi al prossimo campionato e alla Champions League, compresa quella contro l’Inter.

Prima di Donnarumma diversi altri calciatori del Psg avevano subito delle rapine in casa

Il nome di Gianluigi Donnarumma si aggiunge a quello di diversi altri campioni del Psg che hanno subito un furto o una rapina in casa nel corso del tempo. La stessa sorte, ad esempio, è capitata qualche anno fa a Mauro Icardi: in quell’occasione il bottino dei ladri superò i 400mila euro.

In passato sono stati vittime di episodi simili i brasiliani Thiago Silva e Marquinhos. Quest’ultimo non si trovava in casa al momento della rapina: i malviventi aggredirono così il padre del difensore, che era da solo nell’abitazione.

Lo scorso novembre il portiere Sergio Rico si trovò davanti un ladro e cercò di affrontarlo. Nel marzo 2021 toccò ad Angel Di Maria, che fu sostituito durante la gara col Nantes, dopo che nelle ore precedenti i familiari dell’argentino erano stati sequestrati da una banda che era riuscita a trafugare beni per mezzo milione di euro.