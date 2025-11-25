Domenica 30 novembre Carlo Conti renderà nota la lista dei 30 cantanti partecipanti tra i Big alla prossima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026: mai come quest’anno, però, numerosi cantanti, tra quelli che hanno dominato le classifiche degli ultimi mesi, come Alfa, Anna, Ernia, Annalisa o Tiziano Ferro, hanno fatto sapere di non aver presentato una canzone al direttore artistico della rassegna. Questo elemento sembra in contrasto con quanto accaduto in tutte le edizioni degli ultimi anni che vedevano in gara anche nomi molto popolari tra i giovanissimi, come Lazza, Geolier o Tony Effe.

Forse è stata proprio la disastrosa partecipazione di quest’ultimo all’ultima edizione di Sanremo con la “Damme ‘na mano” ad aver scoraggiato molti di questi personaggi a fare il grande salto verso il pubblico generalista del festival.

La rinuncia di Alfa al festival

Ha fatto scalpore, ad esempio la decisione di Alfa di non presentare nessun brano per la gara. Il trionfatore dell’estate scorsa con “A me mi piace” era presente in tutti i toto-nomi su Sanremo fino a qualche giorno fa; in molti addirittura lo davano come uno dei probabili vincitori, visto il successo riscosso negli ultimi mesi. Eppure, durante un concerto a Conegliano Veneto, è stato lo stesso Alfa a smentire i pronostici spiegando al pubblico di non aver presentato nessun pezzo al festival, perché sentiva il bisogno di prendersi una pausa al temine della lunga serie di concerti che lo hanno portato in giro per mesi in Italia e in Europa.

In realtà, come racconta Mattia Marzi sul Messaggero, ci sarebbe stata una canzone pronta, ma il cantante avrebbe preferito non rischiare la sovraesposizione. Come lui, anche altri big, reduci da grandi successi, avrebbero gentilmente declinato l’invito di Carlo Conti: Tiziano Ferro, Annalisa, Ernia, Carmen Consoli, Tananai, Noemi. Perfino diversi artisti con in programma concerti negli stadi nell’estate 2026 e quindi in cerca di promozione, come Tedua o Irama, avrebbero deciso di evitare il passaggio a Sanremo.

Il no polemico di Albano a Sanremo

A questi nomi si aggiungono quelli di chi hanno rilasciato dichiarazioni polemiche contro la direzione artistica di Sanremo come Albano Carrisi, che già alcune settimane fa aveva manifestato la sua delusione.

“Penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochetti. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”, aveva spiegato riferendosi alla modalità delle bocciature di due brani presentati, prima da parte di Amadeus e poi di Carlo Conti. Il cantante di Cellino San Marco aveva rincarato la dose, manifestando una certa nostalgia per Pippo Baudo, sempre capace di dimostrare stima e attenzione anche nei confronti degli artisti esclusi dal festival. Anche Fabrizio Moro in alcune interviste recenti ha escluso una sua partecipazione a Sanremo, criticando l’evoluzione della rassegna negli ultimi anni nella quale lo spettacolo televisivo conta più del brano presentato.

Carlo Conti annuncerà i 30 Big di #Sanremo2026 domenica 30 novembre, alle 13 al TG1.

Un’edizione dedicata a Pippo Baudo e un cast che riflette equilibri discografici molto precisi.

Ecco la nostra ultima lista dei nomi più caldi.https://t.co/GUIEzylApM pic.twitter.com/wMhnhi1xnB — All Music Italia (@AllMusicItalia) November 25, 2025

Le ultime liste dei possibili partecipanti

Nel frattempo, continua da parte di blog, giornali e siti specializzati la pubblicazione di liste dei possibili partecipanti a Sanremo 2026. L’ultima, stilata da All Music Italia, colpisce per la mancanza di nomi di punta. Infatti, questo elenco è composto soprattutto da giovani in cerca di un’affermazione, artisti non di primissimo piano, vecchie glorie ed eterne promesse.

Ne fanno parte Arisa, Carl Brave, Dargen D’Amico, Eddie Brock, Mara Sattei e Thasup, Emma, Fulminacci, Elettra Lamborghini, BigMama, Emma Nolde, Ermal Meta, Fast Animals & Slow Kids, Fred De Palma, , J-Ax, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Madame, Venerus, Malika Ayane, Tommaso Paradiso, Marco Masini e Fedez, Nada, Nayt, Patty Pravo, Sal Da Vinci, Serena Brancale, Tredici Pietro e Zero assoluto. Nomi che, indipendentemente dalla qualità dei brani presentati, in caso di conferma non garantirebbero un grande richiamo per il pubblico. Quindi si dice che Carlo Conti abbia fatto di tutto per aggiungere all’ultimo minuto artisti riluttanti come Blanco, Elisa o Angelina Mango.