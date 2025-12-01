Come ha dichiarato Carlo Conti, quest’anno sono state circa 300 le proposte degli aspiranti cantanti Big al Festival di Sanremo: se 30 ce l’hanno fatta, in circa 270 – tra cui si ipotizza vi siano Mr Rain, Cristiano De Andrè, Alex Britti, Anna Tatangelo – non hanno superato la selezione del direttore artistico. L’elenco rimarrà come sempre segreto, visto che ogni anno solo in pochi escono allo scoperto, rivelando la bocciatura. Tra questi vanno segnalati i Jalisse, che hanno diffuso un video con tanto di palloncini nel quale celebrano con una certa dose di ironia il ventinovesimo “no” di seguito ricevuto da chi seleziona i brani in gara, dalla loro vittoria con “Fiumi di Parole”, nel lontano 1997.

Record che però viene rivendicato su Facebook da Paolo Mengoli che non riuscirebbe a essere ammesso in gara dal 1992, pur presentando un pezzo per Sanremo ogni volta da 34 anni.

I commenti sui social dei cantanti esclusi

Rispetto al passato aumentano i cantanti che usano i social per informare i fan dell’esclusione da Sanremo 2026. Qualcuno non lo dice chiaramente, ma lo fa capire, come Lorenzo Fragola che, subito dopo l’annuncio di Carlo Conti al Tg1, ha postato una storia su Instagram nella quale scuro in volto ha annunciato che avrebbe continuato a far uscire nuovi brani. Anche Pago ha scelto di commentare l’esclusione con un filmato ironico con la compagna Serena Enardu nel quale e il cantante sardo finge di sentire il suo nome al posto di quello di Patty Pravo mentre ascoltano in diretta l’annuncio di Conti.

Anche Karina Ammar usa una frase divertente sui social per annunciare la mancata convocazione: “Anche quest’anno io Sanremo doMAI. Se ride per nun piagne”. Qualcuno come Shade, ne approfitta per mostrare le proprie qualità: il rapper si esibisce in un amaro freestyle nel quale rivendica la propria autonomia professionale: “A me non paga il video l’etichetta discografica, faccio da solo video, etichetta, disco e grafica”.

Le voci sui possibili cantanti bocciati da Carlo Conti

Ben più difficile avere conferme tra i cantanti che hanno scelto il silenzio dopo l’annuncio dei 30 Big in gara da parte di Carlo Conti. In molti, ad esempio, davano come certa una partecipazione a Sanremo 2026 di California (all'anagrafe Francesca Mesiano), dopo la fine dei Coma_Cose: ha destato quindi grande sorpresa la mancanza del suo nome dell’elenco.

Altri interpreti presenti nei pronostici come gli Zero Assoluto, i Fast Animals and Slow Kids o Benji e Fede non sono nella lista: con molta probabilità potrebbero aver presentato un brano, scartato dal direttore artistico. Tra le donne di cui si era parlato mancano all’appello Anna Tatangelo, Francesca Michielin, Sarah Toscano, Big Mama, Chiara Galiazzo, Nina Zilli e Amara. C’è da dire che molte delle voci della vigilia sono state prontamente smentite dai diretti interessati, come Emma o Alfa, che hanno spiegato in anticipo di non aver presentato nessun brano al festival.

Sanremo 2026: assenti anche volti noti come Nada o Fausto Leali

La lista dei probabili esclusi da Sanremo comprenderebbe anche volti noti come Nada, Fausto Leali, Alex Britti, Cristiano de Andrè, che si sommerebbero ad altri nomi di un certo rilievo come Fred De Palma, Carl Brave, Venerus, Frah Quintale e Aiello.

Ci avrebbe provato pure Mr Rain, dopo il successo di “Supereroi”, arrivata terza nel 2023 e l’apparizione meno felice nell’anno successivo con “Due Altalene”. Anche Sarah Toscano, secondo i rumors, avrebbe voluto ripetere l’esperienza dell’anno scorso. A lei si aggiungono tutte le “Nuove Proposte” della precedente edizione, a partire dal vincitore Settembre, ma si è parlato di Alex Wyse e Lil Jolie. Infine, Conti ha escluso tutti gli ex concorrenti di programmi come “Ora o mai più” e “Tale e quale show”, compreso l’ultimo vincitore Tony Maiello, che aveva dichiarato di aver presentato un brano.