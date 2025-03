Sono attualmente in corso le indagini sulla morte dello scrittore e storico Giuseppe Virardi, il cui corpo senza vita è stato trovato in una zona isolata di Crotone. A fare la scoperta, nei pressi della sua auto, è stata una pattuglia della polizia, allertata dalla famiglia. L'ex preside, scrittore e storico era in viaggio per partecipare a un evento letterario dedicato alla presentazione di un libro. Le cause del decesso restano al momento ignote.

La cronaca dei fatti

Due giorni fa, in una zona poco trafficata della città, è stato trovato il corpo senza vita di Giuseppe Virardi, 73 anni, originario di Cirò ma residente a Torretta di Crucoli, ex dirigente scolastico, scrittore e storico.

Secondo le prime ricostruzioni, nel pomeriggio del 27 febbraio, Virardi era uscito dalla sua casa a Torretta per dirigersi con la sua auto a Crotone, dove avrebbe dovuto partecipare alla presentazione di un libro, ma non è mai riuscito a giungere a destinazione. L'ultima l'ultima volta che Virardi aveva usato il cellulare, per mandare un messaggio in cui diceva di trovarsi in un centro commerciale, è stato intorno alle ore 19. Da un primo esame del cadavere, pare ci siano segni di violenza.

La famiglia dell'ex preside, dopo aver allertato i carabinieri, aveva riferito che l’ultimo segnale del cellulare di Virardi era stato rilevato intorno alle 19 nella zona industriale di Passovecchio, in un vicolo cieco.

Da quel momento, non si sono più avute sue notizie. Questa mattina, una pattuglia della Polizia lo ha trovato privo di vita, riverso a terra accanto alla sua auto.

Le cause della morte sono ancora da chiarire. Il sostituto procuratore di turno, Rosaria Multari, ha disposto il sequestro del corpo in attesa di decidere se effettuare l'autopsia o un esame esterno.

La Squadra mobile di Crotone ha avviato un'indagine per stabilire le cause del decesso di Virardi.

Nelle ultime ore, dalle indagini, è emerso che per risolvere il giallo sulla morte dello scrittore e storico Giuseppe Virardi sarà fondamentale l'analisi dei filmati delle telecamere presenti nella zona del ritrovamento del cadavere.

Chi era Virardi, ex preside, scrittore di saggi storici e poesie in dialetto

Giuseppe Virardi è nato a Cirò, viveva a Crucoli, frazione Torretta (KR), e si era laureato in Pedagogia e Filosofia presso l’Università degli studi di Bari, con una Tesi sul Mondo contadino Ciro-Crucolese. Dirigente Scolastico in pensione, ha svolto, su incarico dell’Istituto Regionale di Ricerca e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E.) della Calabria, intensa attività di Formatore in numerosissimi Corsi di aggiornamento formativo presso diverse Istituzioni Scolastiche della Regione Calabria. Ha pubblicato: Aspetti del Mondo contadino nell’Area Cirotana. Tesi di Laurea, 1981; Fiori d’Autunno (Raccolta di Poesie d’Amore, 2007); Costruiamo la nostra Storia… Mirto nella Cronaca e nella Storia, 2012); Crucoli, Sardella e dintorni (1ª edizione 2010, 2ª edizione 2017).

Virardi era autore di numerosi saggi storici e raccolte di poesie in dialetto. Di recente, aveva pubblicato un libro dedicato alla storia di un giornale locale, L’Alba di Cremissa, che veniva stampato a Cirò alla fine dell’Ottocento.