Un tragico incidente stradale a Sala Consilina ha provocato la morte di un 16enne del posto e il grave ferimento di un suo coetaneo. I due viaggiavano in scooter quando si sono scontrati con un’auto in prossimità di un incrocio.

La dinamica dello scontro

Nel tardo pomeriggio di sabato 27 settembre, un grave incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 16 anni a Sala Consilina, in provincia di Salerno. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un coetaneo, in prossimità dell’incrocio situato tra via Taverne e via San Golfo, quando ha impattato violentemente contro un'auto.

Anche il passeggero sarebbe rimasto gravemente ferito, ma attualmente non sembra essere in pericolo di vita. Entrambi erano frequentavano il Liceo Leto di Teggiano ed erano conosciuti nella comunità locale.

Lo scontro sarebbe avvenuto con una Citroën C3, guidata da una donna del posto. La dinamica esatta non è ancora del tutto chiara e sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi atti a ricostruire gli attimi precedenti del sinistro costato la vita al sedicenne.

I primi soccorsi

I soccorsi sono stati immediati: il personale del 118 e le ambulanze hanno raggiunto il luogo del sinistro con un’ambulanza rianimativa e un’auto medica. Il più grave tra i due ragazzi coinvolti nell’incidente di Sala Consilina è stato subito soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto nei minuti successivi il violento impatto.

Le condizioni della vittima sono apparse immediatamente critiche: il giovane presentava, infatti, gravi traumi e lesioni. Una volta arrivato all’ospedale Luigi Curto di Polla, i medici hanno proseguito i tentativi di rianimazione cardiopolmonare ed effettuato le canoniche procedure d’emergenza per salvargli la vita. Nonostante gli sforzi disperati del personale sanitario e la celerità delle operazioni, il sedicenne è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

L’altro 16enne è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per ricevere cure specialistiche, dove risulta tuttora ricoverato in prognosi riservata. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita. La conducente dell’auto invece ha riportato ferite leggere.

Le reazioni della comunità locale e l'avvio delle indagini

La morte di N.S. ha generato un forte dolore nella comunità di Sala Consilina e in quella di Teggiano, che ha espresso vicinanza ai familiari e agli amici tramite numerosi messaggi di cordoglio pubblicati anche a mezzo social. Le autorità locali hanno avviato indagini per accertare eventuali responsabilità sia del giovane centauro che della guidatrice della Citroen C3.

A tal fine saranno visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, nella speranza che esse possano fornire dettagli utili alla ricostruzione del sinistro.