Un sabato di novembre si è trasformato in tragedia sulle strade di Napoli. Danilo Donadio, 39 anni, padre di un bambino e originario di Portici, ha perso la vita in un terribile incidente in moto allo svincolo autostradale di San Giovanni a Teduccio-Napoli centro. L’impatto è stato violento, e ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Il tragico impatto in autostrada

Lo scorso 1 novembre, durante una mattinata trafficata a Napoli, la vita di Danilo Donadio, 39 anni, si è fermata tragicamente a causa di un tremendo incidente stradale. Lo schianto è avvenuto lungo lo svincolo autostradale che collega la zona est della città alla rete principale, un tratto notoriamente congestionato.

Danilo viaggiava in sella alla sua moto, un mezzo che rappresentava per lui libertà e passione, ma che purtroppo in un istante si è trasformato in tragedia.

I soccorsi, prontamente allertati, sono arrivati in pochi minuti, ma nonostante gli sforzi del personale sanitario, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate dopo esser violentemente rotolato sull'asfalto, erano troppo gravi e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Le indagini: una dinamica ancora da chiarire

Le forze dell’ordine, giunte sul posto pochi minuti dopo il sinistro, hanno prontamente delimitato l’area per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Le ipotesi restano aperte: una possibile perdita di controllo, una collisione con un altro motoveicolo, o forse un ostacolo improvviso sulla carreggiata. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere e ascoltando i testimoni presenti in zona.

Alcune fonti parlano di un altro motorino coinvolto nello scontro, di cilindrata minore, guidato da un ventottenne, ma l’eventuale responsabilità è ancora tutta da verificare. Gli agenti stanno controllando anche le condizioni del manto stradale e della moto di del giovane padre di famiglia, alla ricerca di elementi tecnici che possano chiarire il tragico epilogo.

Il cordoglio del Sindaco di Portici

A diffondere la notizia della morte del centauro, attraverso il proprio profilo Facebook, è stato il primo cittadino di Portici, Enzo Cuomo.

In un lungo post pubblicato sulla sua pagina, il Sindaco ha voluto esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia di Danilo Donadio, in particolar modo alla moglie ed ai suoi figli, costretti a far i conti con una perdita tanto prematura quanto dolorosa.

I funerali del 39enne si sono tenuti ieri pomeriggio, venerdì 7 novembre, nella chiesa della comunità alla quale era legato da tempo.