Un bambino di 11 anni, originario di San Giacomo d’Acri (Cosenza), è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Bambino Gesù di Roma dopo essere precipitato dal terzo piano di un bed and breakfast in zona Tiburtina. L’incidente è avvenuto ieri mattina, intorno alle 11:40, in via Beniamino De Ritis.

Nelle stesse ore, in Calabria, un altro minore ha perso la vita in seguito al crollo di un muro di contenimento di un edificio.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il bambino si trovava in una stanza del B&B insieme alla madre quando si sarebbe sporto per salutare la sorellina in uscita dal portone.

Nel tentativo di affacciarsi, il minore avrebbe perso l’equilibrio cadendo da un’altezza di circa dodici metri. La caduta è stata parzialmente attutita dal cofano di un furgone parcheggiato sotto l’edificio.

Le grida della madre hanno richiamato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: il bambino è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù in codice rosso.

Le condizioni del bambino e le indagini in corso

Il piccolo è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza ed è attualmente ricoverato in terapia intensiva, intubato e in prognosi riservata. Le sue condizioni restano critiche. La comunità di Acri, paese d’origine della famiglia, segue con apprensione gli aggiornamenti dal Policlinico romano.

Parallelamente, le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La Polizia scientifica e la Squadra Mobile di Roma hanno escluso, al momento, il coinvolgimento di terzi, ma stanno verificando tutte le ipotesi, tra cui quella secondo cui il bambino sarebbe salito su una sedia per osservare la sorella. Accertamenti sono in corso anche sul livello di sicurezza del bed and breakfast dove la famiglia alloggiava. Il nucleo familiare si trovava nella Capitale per partecipare alla festa di laurea di un parente.

Calabria, bambino di 8 anni muore travolto dal crollo di un muro

Un bambino di 8 anni è morto nel pomeriggio di domenica a Gioia Tauro (Reggio Calabria) dopo essere stato travolto dal crollo di un muro di contenimento di un edificio, mentre stava giocando con i suoi due fratelli.

Gli altri due minori – il gemello e il fratello di 13 anni – sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: le loro condizioni non risultano gravi. Il bambino rimasto schiacciato dal muro è stato trasferito in condizioni critiche al Policlinico di Messina, dove è deceduto nonostante l’intervento dei sanitari. Secondo una prima ricostruzione, il muro della palazzina è crollato all’improvviso, travolgendo i tre fratelli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica del crollo e verificare eventuali responsabilità.