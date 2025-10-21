Un grave incidente nella giornata del 21 ottobre ha causato la chiusura temporanea della strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ all’altezza del chilometro 35,150, nel territorio di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, un incidente si è verificato anche lungo via Enrico Berlinguer, nella zona dello Scalo di Corigliano Rossano. Coinvolta una Fiat 500, con tre giovani a bordo, si è ribaltata violentemente.

Incidente mortale nel reggino

Un grave incidente ha causato la chiusura temporanea della strada statale 682 ‘Jonio Tirreno’ all’altezza del chilometro 35,150, nel territorio di Gioiosa Jonica, in provincia di Reggio Calabria in entrambe le direzioni di marcia.

Nell'impatto hanno perso la vita due persone, mentre una terza è rimasta ferita ed è stata soccorsa dal personale del 118, che ha provveduto al trasporto in elicottero verso una struttura ospedaliera. Per agevolare la viabilità, sono state predisposte deviazioni lungo le strade secondarie, opportunamente segnalate sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i tecnici Anas, i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari e le Forze dell’Ordine, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino della normale circolazione stradale.

Scontro tra mezzi anche a Corigliano-Rossano

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat 500 avrebbe tentato una manovra evasiva per evitare una collisione con un altro veicolo che procedeva sulla stessa strada.

La perdita di controllo del mezzo ha fatto sì che l'auto si cappottasse, finendo contro il grande tabellone pubblicitario presente sul lato della strada. Il violento impatto ha devastato la vettura, con parti della scocca che sono state scaraventate lungo la carreggiata, rendendo l'incidente ancora più spettacolare e rischioso per gli occupanti del veicolo.

Intervento dei soccorsi: estrazione dalle lamiere e trasporto in ospedale per i feriti

Nonostante la gravità dell'incidente, i tre giovani a bordo della Fiat 500 sono riusciti a sopravvivere, seppur con ferite importanti. I vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano-Rossano sono intervenuti prontamente, lavorando con rapidità e precisione per estrarre le vittime dalle lamiere della vettura.

I tre feriti sono stati poi trasportati d'urgenza in ospedale grazie all'intervento dei sanitari del Suem 118. Le condizioni dei ragazzi sono gravi, con un giovane che ha riportato una frattura al femore, un altro una lesione al braccio, e il terzo una ferita importante alla gamba.