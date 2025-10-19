Ancora sangue sulla strada statale 106 jonica. Nella giornata del 18 ottobre, un grave incidente si è verificato a Crotone, in località Passovecchio, ed è costato la vita a Giovanni Grande, di 19 anni. Il giovane, a bordo della sua moto, si è scontrato con un’auto all’altezza di un incrocio. L’impatto non ha lasciato scampo al centauro nonostante i tempestivi soccorsi.

Nelle ore successive, sempre sulla statale 106, precisamente a Sant’Anna, nel comune di Isola Capo Rizzuto, c'è stato un altro incidente che ha visto il ferimento di un giovane automobilista.

La dinamica dell'incidente di Crotone

Dopo l’urto avvenuto a Passovecchio, le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. I sanitari del 118 hanno tentato ogni manovra per stabilizzarlo sul posto, poi il giovane è stato trasferito d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catanzaro. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il 19enne è deceduto poche ore dopo il ricovero.

La polizia stradale di Crotone ha effettuato i rilievi per chiarire le cause dello schianto e per capire se si sia trattato di una manovra azzardata, di una distrazione o di una fatalità.

Altro incidente stradale in località Sant'Anna

L’incidente di Passovecchio non è stato l’unico episodio della giornata sulla strada statale 106.

Poche ore dopo, intorno alle ore 19:45, un nuovo scontro si è infatti verificato lungo il tratto di Sant’Anna, nel territorio comunale di Isola Capo Rizzuto. Due automobili si sono urtate violentemente mentre percorrevano la carreggiata che porta verso il centro abitato. Uno dei veicoli si è ribaltato, causando il ferimento del giovane conducente, fortunatamente non in pericolo di vita. L’altro automobilista è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico, rimasto bloccato per oltre un’ora.

Momenti di paura anche a Gioia Tauro

Un altro incidente, anche se non di natura stradale, si è verificato in Calabria, precisamente a Gioia Tauro (nella città metropolitana di Reggio Calabria).

Tre fratelli — due gemelli di otto anni e il maggiore di 13 — stavano giocando in nei pressi di giardino situato vicino alla loro casa quando, per cause ancora in corso di accertamento, un muro è improvvisamente crollato, travolgendoli.

Immediato è stato l’intervento dei soccorsi che hanno estratto i piccoli dalle macerie e li hanno trasferiti d’urgenza all’ospedale di Polistena. Due di loro sono ricoverati con ferite di media gravità, mentre uno dei gemelli, in condizioni più serie, ha riportato diverse fratture.