Un incidente stradale ha paralizzato nella mattinata del 20 ottobre la zona sud di Catanzaro. Erano circa le 7 quando, lungo viale Emilia nei pressi del centro commerciale, tre autovetture – una Fiat Panda, una Citroën C3 e una Fiat 500 – sono rimaste coinvolte in un violento impatto. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario del SUEM 118, che hanno prestato i primi soccorsi e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. La viabilità ha subito forti ripercussioni, con rallentamenti e deviazioni del traffico per consentire le operazioni di soccorso e di ripristino della carreggiata.

Intervento dei Vigili del Fuoco e soccorso delle vittime

Alle 7 di questa mattina i Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, con il supporto del distaccamento di Sellia Marina, sono intervenuti in viale Emilia per un incidente stradale che ha coinvolto tre vetture. Ad avere la peggio è stata una Fiat 500, nella quale due persone sono rimaste incastrate nell’abitacolo: le squadre di soccorso le hanno estratte utilizzando attrezzature specialistiche e le hanno poi affidate al personale del SUEM 118, che le ha trasferite d’urgenza in ospedale. Gli altri due conducenti, a bordo di una Fiat Panda e di una Citroën C3, sono stati invece trasportati al pronto soccorso di Catanzaro con traumi lievi.

Disagi al traffico e intervento delle forze dell'ordine

Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi coinvolti hanno provocato ripercussioni sulla viabilità di viale Emilia. Il traffico è stato deviato su una corsia a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e code per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, che hanno regolato la circolazione e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa, aggravando i disagi nella zona sud della città.

Indagini in corso per chiarire le cause dell'incidente

I Carabinieri hanno acquisito le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica.

Al momento non è stato ancora definito cosa abbia provocato lo scontro. L’episodio arriva a pochi giorni da un altro incidente avvenuto il 19 ottobre a Catanzaro, che aveva coinvolto una moto e un’auto causando il ferimento di un uomo. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno richiesto diverse ore, con ripercussioni sulla viabilità. Non risultano vittime in gravi condizioni.