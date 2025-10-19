Sam Rivers, bassista e tra i fondatori dei Limp Bizkit, è morto la scorsa notte all'età di 48 anni. La notizia è stata comunicata dalla band sui social media senza specificare le cause del decesso. Il musicista è stato un punto fisso della band per molti anni ed è stato ricordato con un messaggio toccante sui canali social del gruppo. Un'altra perdita nel mondo della musica rock dopo la recente morte di Ace Frehley dei Kiss.

Il messaggio commosso dei Limp Bizkit

All'età di 48 anni è venuto a mancare Sam Rivers, bassista e tra i fondatori dei Limp Bizkit.

L'annuncio ufficiale della morte è stato comunicato dalla band che ha pubblicato un comunicato su Instagram con un messaggio toccante, accompagnato da una foto di Rivers, definito il "battito cardiaco" e l'anima del gruppo:

"Oggi abbiamo perduto nostro fratello. Il nostro compagno, il nostro battito cardiaco", si legge nella nota stampa della band pubblicata su Instagram. "Sam non era soltanto il nostro bassista. Era pura magia, il battito di ogni brano, la calma nel caos, l'anima nel suono".

Il comunicato prosegue, ricordando la sua importanza artistica e umana di Rivers fin da quando si è unito alla band, che è stata senza dubbio un punto di riferimento della scena rock e metal tra gli anni Novanta e Duemila.

"Il suo spirito per sempre vivrà in ogni groove, in ogni palco, in ogni ricordo" si legge ancora. "Sempre ti porteremo con noi... La tua musica non finisce mai".

Sam Rivers e i Limp Bizkit

Fu il frontman Fred Durst a coinvolgere Rivers nel progetto della band, il cui sound doveva unire rock e hip hop, un genere all'epoca ancora poco esplorato. Rivers, che all'epoca suonava nei Malachi Sage accettò la proposta di Durst.

Lo stesso Rivers giocò un ruolo fondamentale nella formazione definitiva, suggerendo l'ingresso nel gruppo di suo cugino, lo studente di batteria Kohn Otto e completando poi la line-up con Wes Borland e DJ Lethal. E con il suo basso era il motore della band durante i concerti e i tour.

Dopo l'album d'esordio Three Dollar Bill Y’all pubblicato nel 1997, il successo arrivò con Significant Other del 1999, che scalò le classifiche e raggiunse la prima posizione nella classifica Billboard 200 grazie al singolo Nookie.

Il terzo album, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, pubblicato nel 2000, fece la storia stabilendo il record di vendite di un album rock solamente nella prima settimana di pubblicazione.

A differenza di altri membri del gruppo Rivers non lasciò mai i Limp Bizkit fino al 2015, quando fu costretto a ritirarsi a causa di una grave malattia al fegato. Fece poi il suo ritorno nella band pochi anni dopo, nel 2018.