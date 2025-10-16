Un incidente stradale ha causato momentanei disagi sulla strada statale 107 “Silana Crotonese”, al km 102,300, nei pressi di Caccuri, in provincia di Crotone nella mattinata del 16 ottobre. Due veicoli leggeri sono rimasti coinvolti, provocando il ferimento di due persone. La strada, temporaneamente chiusa, è stata poco dopo riaperta al traffico. Un altro incidente era già stato registrato nella tarda mattinata del 15 ottobre sulla Statale 106 in località Sant'Anna. Coinvolta una vettura, una Fiat Punto. Sul posto sono giunti celermente il 118 e la Polizia Stradale che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, già compromessa dalle abbondanti piogge delle ultime ore.

Incidente stradale nel territorio di Caccuri

Il sinistro a Caccuri, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli leggeri provocando il ferimento di due persone. Per alcune ore il tratto di Statale 107 “Silana Crotonese”, al km 102,300 è rimasto chiuso per garantire i soccorsi.

Altro incidente sulla Statale 106 nel crotonese

L’incidente di Caccuri segue un episodio simile verificatosi ieri sulla Statale 106, a Sant’Anna, sempre nel crotonese, intorno all’ora di pranzo. In quel caso, una Fiat Punto è rimasta coinvolta in un incidente a pochi metri da un autovelox. Le operazioni di soccorso sono state rallentate dalla pioggia battente, che ha complicato la gestione del traffico in direzione Crotone.

Anche allora il 118 e la Polizia Stradale hanno garantito l’intervento immediato per mettere in sicurezza la zona e assistere i feriti, dimostrando l’importanza della prontezza delle squadre di emergenza locali.

Allerta gialla nel crotonese fino al 17 ottobre

A peggiorare le cose nelle ultime 24 ore sono state le abbondanti piogge che hanno interessato la Calabria e la provincia crotonese. La Protezione Civile della Calabria ha diffuso un nuovo avviso meteorologico, indicando un livello di allerta gialla per rischio meteorologico, marino e costiero. L’allerta è in vigore per oggi, 16 ottobre, fino a mezzanotte, e per l’intera giornata di domani, 17 ottobre, dalle 00:00 alle 24:00.

Le previsioni segnalano piogge sparse o diffuse, con fenomeni principalmente a carattere temporalesco, soprattutto lungo le zone ioniche della regione. I temporali potranno essere accompagnati da forti rovesci, frequente attività elettrica, locali grandinate e raffiche di vento intense.