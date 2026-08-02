Il Crotone accelera sul mercato e mette a segno quattro operazioni importanti per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Il club pitagorico ha ufficializzato gli arrivi di Walter Guerra, Zak Ruggiero, Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini. Due sono ritorni in maglia rossoblù, mentre due rappresentano nuovi innesti chiamati a garantire qualità e alternative allo staff tecnico. In attacco, secondo quanto riportato da TuttoAvellino.It tramite SportChannel, il Crotone sarebbe interessato ad un giovane profilo per l'attacco, quello di Arthur Spadoni.

Crotone, Spadoni nome per il reparto avanzato

Arthur Spadoni è stato uno dei protagonisti del ritiro precampionato dell’Avellino, attirando l’interesse di diversi club di Lega Pro. Il giovane calciatore ha convinto per rendimento e crescita, tanto da finire nel mirino di alcune società pronte a puntare su di lui nel caso in cui il club irpino decidesse di valutare una cessione.

Tra le squadre interessate c’è anche il Crotone, che ha avviato i primi dialoghi con l’Avellino per valutare il possibile trasferimento del giocatore. L’ipotesi al momento più concreta sarebbe quella di un passaggio in prestito in rossoblù, una soluzione che permetterebbe a Spadoni di trovare maggiore continuità e accumulare minuti importanti per il proprio percorso di crescita.

Calciomercato: ufficializzati gli acquisti di Guerra e Ruggiero

Il Crotone apre la nuova fase di mercato puntando anche sulle conferme e sui ritorni. Walter Guerra torna a vestire la maglia rossoblù dopo l’esperienza positiva della scorsa stagione. Il difensore classe 1992 ha convinto la società grazie alla professionalità, alla continuità e all’atteggiamento mostrato durante il campionato. Per lui è arrivato un nuovo accordo che lo legherà al club fino al 30 giugno 2028.

Un altro ritorno importante è quello di Zak Ruggiero. Il centrocampista offensivo classe 2001 è cresciuto nel settore giovanile del Crotone e torna dopo un percorso di crescita maturato attraverso diverse esperienze in Italia.

Il calciatore aveva già trovato spazio con la prima squadra nella stagione 2019-2020, quando segnò il gol decisivo contro l’Arezzo in Coppa Italia. Nell’ultima esperienza con l’Audace Cerignola ha totalizzato 9 reti in 116 presenze.

Mercato Crotone, arrivano anche Bogdan Stauciuc e Mattia Tordini

Il mercato del Crotone registra anche due nuovi ingressi. Il primo è Bogdan Stauciuc, attaccante rumeno classe 2002 pronto a dare nuove soluzioni al reparto offensivo. Cresciuto nel settore giovanile del Torino, il centravanti si è fatto notare nei campionati dilettantistici grazie alla capacità realizzativa, conquistando anche la promozione in Serie D con il Brindisi.

Nella scorsa stagione Stauciuc ha vissuto la prima esperienza nel calcio professionistico con la maglia del Trapani.

Il giocatore ha firmato un contratto biennale con il Crotone e rappresenta un investimento su un profilo giovane ma già abituato alla competizione.

Alla rosa rossoblù si aggiunge anche Mattia Tordini, esterno offensivo classe 2001. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Torino, ha maturato esperienza tra Serie B e Serie C con Novara, Lecco, Padova, Messina e Alcione Milano. Per lui accordo biennale con opzione di rinnovo fino al 2029.

Due cessioni e una rosa in costruzione

Oltre agli acquisti, il Crotone ha definito anche alcune operazioni in uscita. La società ha raggiunto la risoluzione consensuale del contratto con il centrocampista Mattia Sandri, classe 2001. Una scelta condivisa che chiude il rapporto tra il calciatore e il club pitagorico.

È stata inoltre ufficializzata la cessione a titolo definitivo di Davide Di Pasquale al Calcio Foggia 1920. Il difensore lascia Crotone dopo un percorso caratterizzato da 70 presenze e tre reti con la maglia rossoblù.