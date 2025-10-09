Un evento tragico ha scosso la piccola comunità di Precenicco (Udine): Alice Morsanutto, studentessa di soli 17 anni, è morta stamane, mercoledì 9 ottobre, dopo essere stata investita da un'autovettura mentre andava a prendere lo scuolabus per recarsi a scuola a Udine.

Stava attraversando la strada per recarsi a scuola con il bus

L'incidente si è consumato intorno alle 6:30 del mattino, lungo via Edmondo Brian. Alice, iscritta al Liceo Artistico Sello di Udine, aveva appena lasciato l'abitazione di famiglia per raggiungere la fermata del bus, distante circa 200 metri.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava attraversando la strada, nei pressi delle strisce pedonali, quando è stata colpita da una Fiat Doblò.

Alla guida del veicolo c'era un giovane, il quale si è fermato subito per prestare soccorso. L'impatto, tuttavia, si è rivelato fatale: i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario del 118, giunto sul posto anche con l'elisoccorso, sono stati purtroppo vani. Per Alice non c'era più nulla da fare.

Il dolore della famiglia, si indaga per omicidio stradale

Il destino ha voluto che i genitori della diciassettenne venissero a conoscenza della tragedia sul posto. Richiamato dalle sirene dei mezzi di soccorso, il padre di Alice è uscito di casa, ritrovandosi di fronte alla scena.

Poco dopo è arrivata anche la madre, in procinto di recarsi al lavoro.

Un dolore amplificato dalla presenza del fratello gemello di Alice, che solo pochi minuti prima aveva preso lo stesso scuolabus, ignaro della sorte della sorella.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute le Forze dell'Ordine per i rilievi di rito. Il conducente della Fiat Doblò, sotto shock, è stato indagato per omicidio stradale. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica, verificando le condizioni di attraversamento e la visibilità.

L'intera comunità di Precenicco si è stretta attorno alla famiglia Morsanutto. Alice era descritta come una ragazza solare, con tanti sogni.

"Siamo profondamente scossi da quanto accaduto, è un dolore che colpisce tutti noi," ha dichiarato il Sindaco di Precenicco.

"Non ci sono parole adatte per descrivere una perdita così grande e ingiusta.

Nelle stesse ore che si stava consumando questo dragico evento, a Portugruaro (Venezia) una donna di 57 anni, è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'automobile. L'incidente, avvenuto nei pressi dell'ospedale cittadino, ha visto la donna, che di professione fa l'infermiera, cadere rovinosamente a terra in seguito all'impatto.

I soccorritori, allertati intorno alle 6.50, hanno riscontrato subito le sue condizioni critiche, in particolare un trauma cranico riportato nella caduta. Data la serietà del quadro clinico, si è reso necessario il trasporto immediato in elicottero all'Ospedale dell'Angelo di Mestre.

Qui la paziente si trova ora ricoverata in rianimazione con prognosi riservata.

Sulla dinamica dell'accaduto stanno indagando i carabinieri di Portogruaro. Le forze dell'ordine sono impegnate a ricostruire la sequenza dei fatti e ad accertare eventuali responsabilità, avvalendosi anche dell'analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti in zona