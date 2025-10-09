A Istanbul è in corso un'indagine per droga che coinvolge 19 persone, tra cui l'attrice Özge Özpirinçci, nota al pubblico italiano per il ruolo di Bahar nella serie tv La forza di una donna. L'inchiesta, condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, nella giornata dell'8 ottobre, ha portato al fermo di diversi volti noti dello spettacolo turco, sottoposti a interrogatori e test tossicologici, in un caso che sta attirando grande attenzione da parte dei media locali.

Indagine per droga a Istanbul: coinvolti 19 volti noti dello spettacolo

A Istanbul è stata avviata un'indagine per droga che coinvolge 19 persone, tra cui l'attrice Özge Özpirinçci , nota al pubblico italiano per il ruolo di Bahar nella serie La forza di una donna.

Le autorità turche hanno disposto interrogatori e prelievi di campioni di sangue per tutti i sospettati, in un'inchiesta che sta scuotendo il mondo dello spettacolo.

La Procura della Repubblica di Istanbul ha aperto un fascicolo per accertare il presunto consumo e la diffusione di sostanze stupefacenti da parte di vari personaggi pubblici. Le squadre del Comando della Gendarmeria hanno eseguito controlli in diversi quartieri della città, prelevando da casa 18 celebrità tra cui anche Dilan ed Engin Polat, Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar, Duygu Özaslan , Meriç Aral Metin Akdülger, Ceren Moray e l'avvocata Feyza Altun. Tutti sono stati accompagnati al Comando per rendere dichiarazioni e sottoporsi ai test di laboratorio.

Interrogatori, prelievi e controlli nelle abitazioni delle celebrità

Secondo le prime ricostruzioni, i nomi di alcuni sospettati sarebbero comparsi in passato in operazioni contro spacciatori di droga e potrebbero essere stati individuati nel corso di intercettazioni tecniche .

I sospettati non sono stati trattenuti in celle comuni, ma collocati in stanze separate . Successivamente sono stati trasferiti all'Istituto di Medicina Legale per analisi del sangue, delle urine e dei capelli.

Il nome della cantante Ziynet Sali, inserito nella lista, è stato smentito dal suo avvocato, che ha chiarito che si trovava all'estero e che “non ha mai fumato neanche una sigaretta”.

Tutti rilasciati in serata dopo i test tossicologici

La coppia Dilan ed Engin Polat era già stata fermata a marzo per possesso di droga , mentre Berrak Tüzünataç era stata condannata nel 2017 a 20 mesi di carcere per lo stesso reato.

Tutte le persone ascoltate sono state rilasciate in serata dopo gli interrogatori e le analisi tossicologiche. L'indagine proseguirà sulla base dei risultati dei test e delle dichiarazioni raccolte.