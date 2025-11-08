Nella mattinata dell’8 novembre un incidente ha paralizzato per oltre un’ora la Tangenziale Ovest di Catanzaro, nei pressi dello svincolo per il quartiere Gagliano. Due veicoli, un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat 500, si sono scontrati causando gravi ripercussioni sul traffico. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Fortunatamente, i conducenti sono rimasti feriti solo lievemente e non si segnalano altre persone coinvolte. Le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati hanno provocato lunghe code e rallentamenti lungo la tratta.

Solo dopo alcune ore la circolazione è tornata alla normalità. L’episodio segue di pochi giorni un altro incidente avvenuto il 6 novembre a Reggio Calabria, che aveva anch’esso causato disagi alla circolazione.

La dinamica dell'incidente e l'intervento dei soccorsi

L’incidente si è verificato quando l’Alfa Romeo Stelvio, dopo un violento impatto con una Fiat 500, ha finito la sua corsa su un terrapieno, mentre la piccola utilitaria si è ribaltata sulla carreggiata. Nonostante la scena apparisse grave, i due conducenti hanno riportato solo lievi ferite. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e ne hanno stabilizzato le condizioni.

Grazie alla rapidità dell’intervento dei soccorsi, la situazione è stata prontamente messa sotto controllo, evitando conseguenze più serie.

Disagi alla viabilità e intervento delle forze dell’ordine

L’incidente ha provocato forti rallentamenti e lunghe code lungo la Tangenziale Ovest di Catanzaro, con disagi significativi per gli automobilisti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli coinvolti, prevenendo ulteriori rischi. Decisivo anche il supporto del personale Anas, che ha operato per ripristinare le normali condizioni di sicurezza e consentire il graduale deflusso del traffico.

Le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi hanno comportato un rallentamento prolungato della circolazione, con il traffico tornato alla normalità solo dopo il completo sgombero della carreggiata.

Incidente a Reggio Calabria: un altro disguido sulle strade calabresi

Non è il solo episodio registrato in Calabria nelle ultime ore. Nella giornata del 6 novembre, un altro incidente si è verificato nel territorio comunale di Reggio Calabria, poco prima dello svincolo del quartiere Modena, causando una paralisi del traffico lungo la direttrice sud. Le due vetture coinvolte hanno ostacolato completamente la carreggiata, generando lunghe code e disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, le forze dell’ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione dell’emergenza e nel ripristino della sicurezza stradale. La circolazione è rimasta fortemente rallentata fino allo svincolo dell’ospedale, con i veicoli costretti a procedere a passo d’uomo per diversi minuti prima del completo ritorno alla normalità.