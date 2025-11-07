Mattinata movimentata in Calabria, dove si sono verificati due gravi incidenti stradali a poche ore di distanza. Il primo è avvenuto in località Oliveto, nel territorio di Reggio Calabria, e ha coinvolto un autobus di linea e una Fiat Doblò. Il secondo si è registrato su Viale Europa a Catanzaro, dove una Fiat Panda e una Hyundai Tucson si sono scontrate violentemente. In entrambi i casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario per soccorrere i feriti e mettere in sicurezza le aree.

Scontro tra autobus e Doblò a Reggio Calabria

A Oliveto, un violento impatto tra un autobus del trasporto pubblico e una Fiat Doblò ha causato momenti di grande tensione. Il conducente del Doblò è rimasto incastrato tra le lamiere e ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. I soccorritori hanno lavorato con rapidità per liberarlo, affidandolo poi al personale sanitario del 118. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, tanto da richiedere il trasporto in ospedale in codice rosso. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri dell’autobus ha riportato ferite. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente, ancora in fase di accertamento.

Auto ribaltata a Catanzaro: un ferito

Sempre nella mattinata del 7 novembre, un altro incidente ha interessato la zona di Viale Europa, nella città di Catanzaro. In questo frangente due auto, una Fiat Panda e una Hyundai Tucson, si sono scontrate violentemente. L’impatto tra i mezzi è stato tale da far ribaltare la Hyundai sulla carreggiata. Il conducente della Panda è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del SUEM 118, che ha disposto il suo trasferimento in ospedale. Anche in questo caso, i Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona e i veicoli coinvolti. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale, il soccorso stradale e il personale incaricato del ripristino della sede stradale.

Interventi rapidi e sicurezza garantita

In entrambi gli episodi, la prontezza dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori. I Vigili del Fuoco hanno agito con tempestività, liberando i feriti e mettendo in sicurezza le aree per prevenire ulteriori rischi. Il personale sanitario ha gestito le emergenze, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire le cause degli incidenti. Disagi sono stati registrati alla viabilità veicolare senza particolari criticità. La giornata si è conclusa con il ripristino della viabilità, ma resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto in zone ad alta percorrenza come quelle coinvolte.