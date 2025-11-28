Il 28 novembre due gravi incidenti stradali sono stati registrati in Calabria, nelle province di Crotone e Cosenza. Il primo episodio si è verificato sulla Statale 106, alle porte di Crotone, intorno alle 9 del mattino, e ha coinvolto un furgone con nove persone a bordo e un’auto guidata da un uomo anziano. Il secondo sinistro, di analoga gravità, è avvenuto nel territorio di Luzzi, nel Cosentino, dove due automobili si sono scontrate rendendo necessario l’intervento dell’elisoccorso per uno dei feriti.

Incidente sulla Statale 106: intervento dei vigili del fuoco e traffico bloccato

Nella mattinata del 28 novembre un grave incidente si è verificato al km 5 della Statale 106, alle porte di Crotone. A scontrarsi sono stati un furgone a 9 posti, con a bordo nove persone di nazionalità straniera, e un’autovettura guidata da un uomo anziano del posto. L’impatto ha provocato gravi danni ai veicoli: tre passeggeri del furgone sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidati alle ambulanze, mentre anche il conducente dell’auto è stato liberato e immediatamente soccorso.

Per la gestione dei feriti è intervenuto anche l’elisoccorso, atterrato nelle vicinanze del luogo del sinistro.

Durante le operazioni di soccorso, la Statale 106 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni, con la Polizia Stradale impegnata nella regolazione del traffico e nei rilievi necessari

Incidente a Luzzi: grave sbalzamento e intervento dell’elisoccorso

Un altro incidente si è verificato a Luzzi, in provincia di Cosenza, in contrada Linze, lungo la Strada Provinciale 234. Due veicoli sono rimasti coinvolti in un violento impatto che ha provocato il ferimento di più persone. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei coinvolti sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo a causa della forza dell’urto.

La gravità delle condizioni ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito il ferito all’ospedale Annunziata di Cosenza.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre la viabilità ha subito rallentamenti significativi. Le cause dell’incidente restano in fase di accertamento.

Incidente anche a Mirto Crosia

Due giorni prima, un altro tragico incidente mortale si era verificato sulla Statale 106, nel tratto compreso tra Reggio Calabria e Taranto, nei pressi di Mirto Crosia. La vittima è un uomo di 86 anni residente a Caloveto, deceduto in seguito a un violento impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un crossover Alfa Romeo e un’apecar, che ha avuto la peggio. La forza dell’urto ha sbalzato l’anziano fuori dal motocarro, facendolo finire sull’asfalto.

Dopo l’impatto iniziale, il SUV ha colpito anche una terza vettura parcheggiata, una Citroën, che ha riportato danni rilevanti.

Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.