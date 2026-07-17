Il mercato di Serie C si accende attorno a due ex Crotone. Riccardo Cargnelutti è seguito dal Guidonia Montecelio, mentre Francesco D'Alterio, rimasto svincolato dopo il fallimento della Ternana, è finito nel radar del Campobasso. Due profili che continuano ad attirare l'interesse di diversi club.

L'estate del calciomercato continua a offrire nuove opportunità agli ex protagonisti del Crotone. Dopo aver lasciato la Calabria, Riccardo Cargnelutti e Francesco D'Alterio sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro carriera. Il difensore è tra gli obiettivi del Guidonia Montecelio, mentre il portiere piace al Campobasso.

Due trattative differenti, ma accomunate dalla volontà dei rispettivi club di affidarsi a calciatori che conoscono bene il campionato di Serie C.

Calciomercato Crotone: Guidonia Montecelio punta su Riccardo Cargnelutti

Riccardo Cargnelutti è uno dei nomi più caldi per rinforzare la difesa del Guidonia Montecelio di Giovanni Lopez. Il centrale classe 1999 è in uscita dal Catania, società con cui è sotto contratto fino al 2028 dopo il trasferimento a titolo definitivo dal Crotone avvenuto nello scorso gennaio. I contatti tra le parti sono già iniziati e il club laziale valuta con attenzione il profilo del difensore, forte della sua esperienza maturata in Serie C e delle qualità fisiche che lo rendono un elemento affidabile nel reparto arretrato.

Cargnelutti, numeri e crescita: l'ex Crotone convince sul mercato

Cresciuto nel settore giovanile della Roma e protagonista anche con la Nazionale Under 20, Cargnelutti ha costruito un percorso importante tra Modena, Fano, Potenza, Gelbison, Monopoli, Giugliano, Crotone e Catania. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 60 presenze, impreziosite da 6 reti e 4 assist, confermando di essere un difensore capace di incidere anche sulle palle inattive. Un rendimento che ha acceso l'interesse del Guidonia, deciso a rafforzare la retroguardia con un profilo già rodato per la categoria.

Campobasso su Francesco D'Alterio: occasione a parametro zero

Tra gli ex Crotone si muove anche Francesco D'Alterio.

Il portiere classe 2002, rimasto svincolato dopo il fallimento della Ternana, è finito nel mirino del Campobasso. Nell'ultima stagione ha difeso la porta rossoverde in 34 occasioni, mantenendo la porta inviolata nove volte nonostante le difficoltà societarie. Prima dell'esperienza umbra aveva disputato 41 partite con il Crotone, dimostrando affidabilità e continuità. Ora il Campobasso valuta l'opportunità di ingaggiarlo a costo zero, puntando su un portiere giovane ma già esperto della Serie C.