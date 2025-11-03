Questo lunedì 3 novembre due gravi incidenti sono avvenuti in Calabria. Il primo sinistro si è verificato sulla Strada Statale 106 jonica, nel catanzarese, in direzione Soverato, mentre il secondo ha avuto luogo sul lungomare di Reggio Calabria, durante dei lavori di manutenzione dei giardini. Entrambi gli episodi hanno richiesto l’intervento urgente dei soccorritori.

Incidente sulla Strada Statale 106: impatto tra due vetture

L'incidente sulla Strada Statale 106 jonica, in direzione di Soverato, ha coinvolto due autovetture e ha causato gravi conseguenze per le persone a bordo.

Una delle auto coinvolte, una Peugeot, ha visto il conducente e i passeggeri intrappolati tra le lamiere, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro. I soccorritori, dopo un intervento rapido e delicato, sono riusciti a estrarre le persone rimaste incastrate e a trasferirle d'urgenza in ospedale. Le condizioni di salute dei feriti sono serie ma stabili.

La seconda vettura coinvolta nell'incidente è un'Audi. Il conducente del mezzo è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo dopo l’impatto, ma comunque è stato soccorso e trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Non si conoscono ancora le cause precise dell’incidente, ma le forze dell'ordine stanno lavorando per determinare la dinamica e fare chiarezza sulle possibili responsabilità.

Ribaltamento di un mezzo agricolo a Reggio Calabria: operaio ferito

Successivamente, un altro grave incidente si è verificato a Reggio Calabria, sul lungomare. Durante i lavori di sistemazione dei giardini, un mezzo agricolo si è improvvisamente ribaltato, causando il ferimento di un operaio che si trovava alla guida.

Il mezzo agricolo ha schiacciato parzialmente il lavoratore, che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni comunque non sono ritenute gravi, la situazione è comunque sotto controllo.

L'intervento dei soccorsi e delle autorità

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza l’area, evitando così ulteriori rischi per i presenti.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che stanno indagando sulle cause del ribaltamento, cercando di capire se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza necessarie per la protezione degli operai.