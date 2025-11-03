Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella giornata del 2 novembre sulla strada Statale 106, nel tratto di Copanello di Stalettì, in provincia di Catanzaro. Due autovetture, una Peugeot e un'Audi, sono state coinvolte in uno scontro che ha costretto i Vigili del Fuoco a intervenire per estrarre le persone rimaste intrappolate all'interno dei veicoli. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità, con il tratto stradale chiuso in direzione Soverato.

I feriti erano rimasti incastrati fra le lamiere delle vetture

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, distaccamento di Soverato, sono stati chiamati sul luogo dell'incidente per liberare due persone rimaste incastrate nell’abitacolo della Peugeot.

Il violento impatto ha fatto sì che il conducente e la passeggera non siano riusciti a uscire autonomamente dal veicolo, richiedendo un intervento da parte dei soccorritori.

Nel giro di alcuni minuti comunque i Vigili del Fuoco hanno estratto i due feriti, poi affidati al personale sanitario del Suem 118 e trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Entrambi non sono in pericolo di vita.

I soccorsi e le condizioni degli altri coinvolti nell’incidente

Il conducente dell'Audi, invece, è riuscito a uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. L'uomo è stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti medici, ma sembra non aver riportato gravi ferite.

L'incidente ha causato disagi alla viabilità, con un blocco del traffico in direzione Soverato.

I Carabinieri sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e determinare la causa esatta dello scontro.

Altro incidente con auto in fiamme nel cosentino

Sempre in Calabria, nel comune di Acri (Cosenza), nella serata del 2 novembre un incidente stradale ha coinvolto un’auto in via Scervini, nei pressi del supermercato Conad. La vettura ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro un cartellone pubblicitario e urtando una cassetta elettrica dell'Enel. L'impatto ha causato l’incendio del mezzo.

Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a domare rapidamente le fiamme e a mettere in sicurezza l’area circostante. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia Municipale. I tre occupanti dell’auto sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare gravi ferite. Al momento, sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.