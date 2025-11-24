È morto domenica 23 novembre 2025 a Palm Springs, in California, l’attore tedesco Udo Kier. La notizia è stata confermata dal compagno, l’artista Delbert McBride. La causa del decesso non è stata ancora resa nota.

Chi era Udo Kier e cosa emerge dalle conferme

Udo Kier è stato per decenni un volto riconoscibile del cinema europeo e internazionale. È nato in un ospedale bombardato e, sposandosi con il cinema d’avanguardia, è diventato celebre per il suo sguardo magnetico e i ruoli da antagonista o personaggi eccentrici.

Kier è deceduto nella mattinata di domenica a Palm Springs, all’età di 81 anni, ma non è nota la causa della morte.

Una carriera lunga oltre sessant’anni

La carriera di Kier si estende per oltre sei decenni, con più di duecento ruoli in film europei e americani. Ha lavorato con registi autorevoli come Lars von Trier, Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant, Werner Herzog, Dario Argento e Paul Morrissey.

Tra i suoi ruoli cult figurano quelli nei film provocatori Flesh for Frankenstein (1973) e Blood for Dracula (1974), diretti da Paul Morrissey e prodotti da Andy Warhol. Successivamente lavorò con Fassbinder in film come La moglie del capostazione, La terza generazione e Lili Marleen, oltre che nella miniserie Berlin Alexanderplatz.

Il sodalizio con Lars von Trier fu duraturo e produttivo: apparve in Epidemic, Europa, The Kingdom, Breaking the Waves, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia, Nymphomaniac: Vol.

II.

Inoltre, nel 1991 ricevette il suo primo ruolo americano in My Own Private Idaho, diretto da Gus Van Sant, seguito da apparizioni in film come Ace Ventura: l’acchiappanimali, Armageddon, Blade e Downsizing. Fu inoltre in videoclip musicali di Madonna (Erotica, Deeper and Deeper).

Il suo ultimo film è stato il thriller politico neo-noir The Secret Agent di Kleber Mendonça Filho, presentato a Cannes nel 2025.

Stava inoltre per partecipare al progetto videoludico OD di Hideo Kojima; Kojima ha scritto di aver mantenuto stretti contatti con lui fino a poco tempo prima della sua morte.

Chi era Udo Kier

Udo Kier, nato Udo Kierspe a Colonia il 14 ottobre 1944, ha iniziato la sua carriera all’inizio degli anni Sessanta.

Aperto riguardo alla sua omosessualità, ha vissuto a lungo tra Los Angeles e Palm Springs, città dove era spesso raggiunto anche dall’amico e collaboratore Lars von Trier.

Con un percorso che lo ha portato dal cinema underground al grande schermo hollywoodiano, ha interpretato personaggi intensi e spesso inquietanti. La sua presenza ha attraversato generi diversi, dal gotico al surrealista, dal drammatico all’horror visionario, diventando una figura riconosciuta del cinema d’autore e di culto.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama cinematografico internazionale, privato di un interprete capace di muoversi con naturalezza tra cinema d’avanguardia, mainstream e indipendente.