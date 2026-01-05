La sicurezza dei ciclisti in Italia è un tema di crescente rilevanza, soprattutto alla luce delle recenti statistiche che segnalano un aumento degli incidenti stradali che coinvolgono le due ruote. Francesco Moser, ex campione di ciclismo e figura iconica del mondo sportivo italiano, ha collaborato ad un'iniziativa molto importante su questo tema, la stesura di una proposta di legge promossa dall'onorevole Roberto Pella. Questo progetto mira a migliorare le condizioni di sicurezza per i ciclisti sulle strade italiane e a promuovere una convivenza più armoniosa tra automobilisti e ciclisti.

La proposta di legge imporrebbe tra l'altro l'obbligo di casco e luci per i ciclisti sportivi, ma anche la possibilità di pedalare affiancati, come già avviene in molti paesi nel resto d'Europa.

'Da noi è più pericoloso pedalare'

In un’intervista rilasciata a La Stampa, Moser ha espresso con chiarezza la sua preoccupazione per la sicurezza dei ciclisti in Italia rispetto ad altre nazioni. Le sue parole sono eloquenti: "Non c'è dubbio che da noi sia più pericoloso pedalare". Moser ricorda un tempo in cui il Bel Paese era la meta preferita per gli allenamenti dei corridori di tutta Europa. Oggi, invece, molti atleti scelgono la Spagna, in particolare la zona di Valencia, per la sua maggiore sicurezza e le infrastrutture dedicate.

Il contributo di Moser nel processo legislativo è stato significativo. Egli sostiene fermamente l'importanza di ascoltare chi, come lui, ha vissuto in prima persona il mondo del ciclismo. "Bisogna mettere al centro la sicurezza", afferma, sottolineando che sia le auto che i ciclisti devono rispettarsi reciprocamente. Moser mette in evidenza che, purtroppo, chi si trova in sella alla bici è quello che rischia di più. L'ex campione ha invitato i ciclisti a comportarsi con responsabilità, ad essere custodi della propria sicurezza, auspicando che la nuova legge, che permetterebbe di pedalare affiancati in coppia, possa migliorare la situazione.

"È giusto il limite a due per i corridori che stanno di fianco.

I ciclisti però non devono pensare di essere i padroni della strada", aggiunge con fermezza. Questa regolamentazione, secondo il campione, potrebbe evitare situazioni pericolose, promuovendo una convivenza più sicura. Uno dei problemi più rilevanti sollevati da Francesco Moser è la necessità di una maggiore educazione all’uso della strada, sia per i ciclisti che per gli automobilisti.

"Bisogna imparare a sopportarsi", afferma, denunciando gli atteggiamenti aggressivi di alcuni automobilisti che suonano il clacson o addirittura tentano di intimidire i ciclisti. Questi comportamenti non solo rendono la strada un luogo più pericoloso, ma amplificano anche la tensione già esistente tra le due categorie di utenti della strada.

'Servono più piste ciclabili'

Un altro aspetto cruciale della proposta di legge riguarda le piste ciclabili. Moser riconosce che, sebbene esistano alcune infrastrutture di alta qualità, queste non sono affatto sufficienti. "Ce ne sono di molto belle, ma andrebbero aumentate e soprattutto dovrebbero essere realizzate tutte con lo stesso standard e le stesse misure" sostiene. In particolare, il campione avanza una richiesta di uniformità: almeno due metri e mezzo di larghezza per garantire il transito nei due sensi. Senza tali misure, le piste ciclabili possono trasformarsi in trappole per i ciclisti, aumentando il rischio di incidenti.

Il discorso di Francesco Moser si integra perfettamente con l'intento della proposta di legge, che si propone di migliorare la sicurezza stradale attraverso regole chiare e ben definite. L’obiettivo finale è quello di creare un ambiente più sicuro tanto per i ciclisti quanto per gli automobilisti, incoraggiando una cultura della responsabilità e del rispetto reciproco.