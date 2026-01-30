Lady Gaga, nota artista internazionale, ha manifestato il proprio dissenso nei confronti delle politiche adottate dall'ICE, l'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane. Durante una delle sue tappe al Mayhem Ball di Tokyo, in Giappone, ha detto: "Voglio prendermi un secondo per parlare di qualcosa che è estremamente importante per me. Mi si spezza il cuore al pensiero che le persone, i bambini e intere famiglie d'America vengono prese di mira senza pietà dall'Ice. Penso al loro dolore e a come le loro vite vengano distrutte proprio davanti ai nostri occhi"

Le motivazioni della protesta di Lady Gaga

Nel discorso, Gaga ha parlato dell'uccisione di Alex Pretti da parte degli agenti dell'ICE di Minneapolis: "Il mio pensiero va anche al Minnesota e a tutti coloro che vivono nella paura cercando risposte su cosa dovremmo fare.

Quando intere comunità perdono il loro senso di sicurezza e appartenenza, qualcosa si spezza in ognuno di noi

Contesto nel panorama statunitense

Le dichiarazioni di Lady Gaga hanno trovato eco tra i sostenitori dei diritti civili e tra coloro che chiedono una riforma delle politiche migratorie negli Stati Uniti. Il dibattito sull'operato dell'ICE è particolarmente acceso, con numerose associazioni che chiedono maggiore trasparenza e rispetto dei diritti umani. Lady Gaga, già nota per il suo impegno sociale, ha così rafforzato la propria immagine di artista attenta alle questioni civili e sociali.

Lady Gaga: artista e attivista

Lady Gaga, nome d'arte di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è una cantante, attrice e attivista statunitense.

Riconosciuta a livello mondiale per il suo talento e la sua originalità, ha ricevuto numerosi premi tra cui Grammy e Oscar. Oltre alla carriera musicale, si distingue per l'impegno in cause sociali e per la difesa dei diritti umani.