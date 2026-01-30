Veronica Maya ha condiviso un momento estremamente delicato della sua vita a “Storie al bivio”, ospite insieme al marito Marco Moraci. La conduttrice ha raccontato di aver rischiato la vita a causa di un aborto spontaneo avvenuto durante una vacanza in Brasile. La puntata con Maya e Moraci andrà in onda sabato 31 gennaio su Rai 2.

Il racconto del momento critico

La conduttrice ha spiegato di trovarsi in un piccolo villaggio brasiliano, a circa 300 chilometri dal centro medico più vicino, quando ha iniziato a sanguinare copiosamente e a provare forti dolori addominali.

In assenza di strutture mediche adeguate, il ginecologo locale ha richiesto l'intervento di Marco Moraci. Il marito, con la sua professionalità, ha eseguito un’ecografia, constatando la perdita del feto. Durante la procedura, si è verificata un’interruzione di corrente elettrica. Nonostante l'imprevisto, il marito ha collaborato attivamente con il medico per portare a termine l’intervento, riuscendo a salvare la vita di Veronica.

Il recupero e la svolta nella coppia

La mattina seguente, Veronica ha iniziato a mostrare i primi segni di ripresa. Una volta tornata in Italia, sono emersi dettagli più precisi sulla situazione: l’embrione non si era formato correttamente. Dopo ulteriori accertamenti medici, la conduttrice ha scoperto di stare bene e, poco tempo dopo, ha appreso di essere incinta del suo primogenito.

In studio, Marco Moraci ha espresso il suo profondo affetto per la moglie con parole significative: “Sono l’unico uomo che ha sposato tre volte la stessa donna. La risposerei domani”. Oggi la coppia ha tre figli e ha valutato l’idea di un quarto, ma i tempi non hanno ancora coinciso.

La confessione di Veronica Maya ha messo in luce un momento di grande fragilità, trasformato in un percorso di rinascita grazie al sostegno incrollabile del marito. Il racconto ha offerto uno sguardo intimo sulla coppia, dimostrando la loro unione e forza anche di fronte alle avversità più difficili.

Chi è Veronica Maya

Veronica Maya è una conduttrice e attrice italiana, protagonista di una significativa carriera televisiva.

Ha presentato numerosi programmi per la Rai e ha partecipato a diverse trasmissioni di intrattenimento e approfondimento. È sposata con il chirurgo plastico Marco Moraci, dal quale ha avuto tre figli.