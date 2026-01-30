Piero Pelù ha annunciato la scomparsa del padre Giovanni, venuto a mancare all’età di 98 anni. Il musicista ha condiviso sui social una foto che li ritrae insieme, sorridenti, accompagnata da un messaggio di commiato: “Ciao papà, è stata una gioia immensa condividere questa parte di viaggio con te e tutta la tribù. Sarò sempre orgoglioso di essere tuo figlio”. La notizia è stata diffusa il 30 gennaio 2026 tramite un post pubblicato sui suoi canali social.

Il legame profondo tra padre e figlio

Nel suo toccante post, Pelù ha voluto esprimere il profondo affetto e la gratitudine verso il padre, sottolineando il valore inestimabile del tempo condiviso.

La fotografia scelta per l’addio ritrae entrambi in un momento di serenità, testimoniando un legame forte e affettuoso che ha segnato profondamente la vita del cantante.

La figura paterna e la malattia

Giovanni Pelù, medico radiologo, conviveva da tempo con l’Alzheimer. Il figlio aveva raccontato con delicatezza alcuni preziosi momenti di lucidità del padre, come quando lo aveva riconosciuto e lo aveva salutato con ironia chiamandolo “il diavolo gigante”. Nonostante le difficoltà imposte dalla malattia, il rapporto tra padre e figlio è sempre rimasto saldo, fondato su un affetto profondo che Piero Pelù ha voluto onorare nel suo sentito saluto pubblico.

Cordoglio e vicinanza

Il post dedicato alla memoria del padre ha suscitato numerose manifestazioni di affetto da parte di colleghi, amici e fan.

Tra i messaggi di vicinanza si segnalano quelli di figure note del mondo dello spettacolo, che hanno espresso solidarietà e commozione per la grave perdita subita dal rocker.

Chi è Piero Pelù

Piero Pelù è un celebre cantante e musicista italiano, noto soprattutto per essere stato il frontman dei Litfiba. La sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, lo ha consacrato come una figura di riferimento nel panorama del rock italiano. Oltre alla musica, Pelù ha spesso condiviso riflessioni personali e familiari, raccontando anche le sfide vissute nel rapporto con i genitori, dimostrando una grande sensibilità nel trattare temi intimi e universali.