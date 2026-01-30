Giulia Montanarini, attrice, showgirl, ex modella ed ex nuotatrice italiana, volto noto della televisione italiana fin dagli anni ’90, ha voluto dire la sua, in esclusiva per Blasting News, sulle recenti polemiche scoppiate intorno al conduttore Gerry Scotti. Montanarini, che fu una letterina nella celebre trasmissione Passaparola, è intervenuta per prendere posizione dopo le affermazioni di Fabrizio Corona nel suo format su YouTube Falsissimo, in cui ha insinuato presunti rapporti sessuali tra Scotti e alcune delle donne che hanno lavorato nel cast del quiz Mediaset.

Giulia ha chiaramente difeso il conduttore Gerry Scotti prendendo posizione sulla vicenda.

Montanarini: 'Non è vero che 20-30 anni fa bisognava andare a letto con qualcuno perché all'epoca si faceva la gavetta, corsi di dizione e recitazione'

Montanarini ha, in particolare dichiarato: "Io sono stata una delle prime letterine di Passaparola nella stagione 1998-1999. C'era la co-conduzione tra Claudio Lippi e Gerry Scotti. Si parla di circa 26-27 anni fa e per fare televisione bisognava fare dei provini a porte aperte. Chi ci provinava era la famosissima Gianna Tani. Era la talent scout di Mediaset che ha lanciato la Hunziker, Fiorello, Paola Barale, la Marcuzzi. Era quasi lei che decideva. Siamo state scelte noi che eravamo delle ragazze semplicissime con i nostri sogni, come lavorare in televisione.

Io arrivavo dal mondo della moda. Prima di Gerry Scotti ci fu la conduzione di Claudio Lippi, per due o tre mesi se non erro. Poi si sono dati il cambio":

Giulia Montanarini ha poi continuato: "Devo dire che sia Gerry Scotti che Claudio Lippi sono stati dei nostri papà. Erano famomissimi ed eravamo un po' imbarazzate a lavorare con persone del loro calibro. Oggi se ne parla male di Gerry e non lo permetto perché è sempre stata una persona estremamente corretta. È sempre stato un padre premuroso e mi dà fastidio che se ne possa parlare male perché è inattaccabile. Poi riferito a noi, ci hanno dato quel ruolo di nome letterina come all'epoca c'erano le veline. Ma arrivare a dire così come ho sentito da Lippi che Gerry Scotti gli avrebbe detto 'me le sono passate tutte', non è assolutamente vero e sono sicura che Gerry Scotti questa frase non l'ha mai detta.

Non è mai successo e non ci sono mai stati scandali con Gerry. Lo difenderò sempre. Non è vero che 20-30 anni fa bisognava andare a letto con qualcuno perché all'epoca si faceva la gavetta, corsi di dizione e recitazione. Sono qui a difendere Gerry Scotti così come lo difendiamo tutte noi della prima edizione e sicuramente delle successive edizioni di Passaparola. Mi dispiace se è stata detta questa frase goliardica. Si sta facendo un caso su niente attaccando una persona sul niente, una persona che non ci ha mai sfiorato e che è stata sempre un padre. Sono a difenderlo da qualcuno che vive di scandali e vuole rovinare la reputazione degli altri".

'Passaparola è stato un grandissimo trampolino'

Giulia Montanarini ha voluto poi parlare del rapporto con le colleghe: 'Ho mantenuto un bellissimo rapporto con coloro che hanno fatto Passaparola con me. Luisella Tuttavilla, Alessia Fabiani, ogni tanto ho sentito Deborah Gallo. Per fortuna oggi ci sono i social perché ognuna ha poi cambiato la propria vita. C'è chi ha ancora lavorato in televisione, c'è chi fa la mamma, l'imprenditrice, l'attrice teatrale. Ilary Blasi, Silvia Toffanin e tante altre hanno continuato con un ruolo perfettamente adatto a loro perché hanno le competenze. Passaparola è stato un grandissimo trampolino. Io ho fatto teatro, film grazie ai provini che ho fatto e allo studio"