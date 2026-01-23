Roma ha reso l'ultimo saluto a Valentino Garavani, figura centrale nel panorama della moda italiana e internazionale. Le esequie, celebrate nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, hanno raccolto attorno alla memoria dello stilista una folla composta da rappresentanti del mondo della moda, amici, colleghi e cittadini comuni. La cerimonia, si tiene oggi, il 23 gennaio 2026, segna un momento di sentita partecipazione pubblica.

La basilica, situata in Piazza della Repubblica, ha ospitato numerose personalità legate al mondo della moda e dello spettacolo, che hanno voluto rendere omaggio a uno degli stilisti più amati e influenti della scena internazionale.

L'atmosfera era di intenso raccoglimento, con i presenti che hanno sottolineato il valore dell'uomo e del creativo. "Ha lasciato un segno indelebile nella storia della moda", hanno dichiarato alcuni colleghi, ribadendo che "la sua energia e la sua umanità rimarranno un esempio per le future generazioni".

Un luogo simbolico per l’ultimo saluto

La scelta della Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri non è casuale: questo luogo di culto romano rappresenta un punto di riferimento per la città e spesso ospita cerimonie funebri di personalità che hanno segnato la vita culturale e sociale del Paese. La presenza di numerosi operatori, amici e semplici cittadini ha testimoniato il profondo affetto che il pubblico nutriva nei confronti di Valentino Garavani.

Durante la cerimonia sono stati ricordati i momenti salienti della carriera dello stilista, i successi internazionali, i riconoscimenti ottenuti e l’impegno profuso nel sostenere giovani talenti. Alcuni interventi hanno sottolineato come la scomparsa rappresenti "una grave perdita per tutto il settore", mentre il cordoglio si è esteso ben oltre i confini cittadini, coinvolgendo l’intera nazione.