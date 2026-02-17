La scomparsa di Robert Duvall, figura centrale nel panorama cinematografico statunitense, avvenuta il 16 febbraio 2026 all’età di novantacinque anni, segna una perdita significativa per la cultura internazionale. L’attore si è imposto nell’immaginario collettivo mondiale grazie alla sua indimenticabile interpretazione dell’avvocato Tom Hagen nella trilogia de Il Padrino, diretta da Francis Ford Coppola. La sua carriera, distinta da versatilità e rigore artistico, ha attraversato sessanta anni di storia del cinema, muovendosi con autorevolezza tra teatro, cinema e televisione.

Il percorso artistico di Duvall e i grandi successi

Duvall è stato insignito di un Oscar per il film Tender Mercies (1983) e ha ricevuto numerose candidature, tra cui quelle ai Golden Globe e ai BAFTA. Nel corso della sua lunga carriera ha collaborato con registi del calibro di Coppola, George Lucas e Robert Altman. Nel racconto della saga de Il Padrino, ha incarnato il personaggio di Tom Hagen con un’umanità e una discrezione che ne hanno fatto una presenza costante: “Ho sempre cercato di dare risalto all’aspetto umano, più che alla figura di potere”, dichiarava a proposito del suo approccio ai ruoli.

L’attore ha debuttato a Broadway per poi affermarsi nel cinema all’inizio degli anni Sessanta.

La sua carriera ha spaziato con maestria dai film western alle pellicole storiche, passando per l’interpretazione di personaggi complessi e sfaccettati. Oltre a Il Padrino, è stato protagonista di titoli iconici come Apocalypse Now (1979), in cui ha pronunciato una delle battute più celebri della storia del cinema: “Adoro l’odore del napalm la mattina”. La sua versatilità è emersa anche in film come M*A*S*H di Altman e American Graffiti di George Lucas, dove Duvall ha ampliato ulteriormente la gamma dei suoi ruoli, ricevendo riconoscimenti per la sua capacità di adattarsi a generi differenti.

Duvall si è distinto anche in televisione, aggiudicandosi Emmy e altri premi per le sue interpretazioni nelle serie tv.

La sua dedizione al mestiere lo ha reso un punto di riferimento per generazioni di colleghi e nuovi talenti, distinguendosi anche per il contributo offerto alle attività di promozione dell’arte recitativa, sia negli Stati Uniti che a livello internazionale.

Impatto culturale e riconoscimenti

La scomparsa di Robert Duvall segna la fine di un’epoca del cinema d’autore americano. Nel corso della sua vita ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il titolo di “leggenda vivente” da parte di numerose istituzioni. Oltre all’Oscar come miglior attore, la sua carriera è stata celebrata da retrospettive e omaggi nei più importanti festival cinematografici mondiali, tra cui Cannes e Venezia.

Duvall viene ricordato per uno stile interpretativo asciutto, radicato nella scuola dell’Actors Studio, capace di infondere umanità anche nei personaggi più duri.

Negli ultimi anni si era dedicato anche all’insegnamento e a ruoli selezionati, mantenendo un interesse attivo verso le nuove sensibilità artistiche emergenti. Il lascito artistico di Duvall resta al centro della storia del cinema mondiale, avendo segnato profondamente generi come il dramma familiare, la saga mafiosa e il western psicologico.