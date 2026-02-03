Un tifoso romagnolo di quarant’anni, iscritto all’Inter club San Marino, è stato trasferito dall’ospedale di Cremona all’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. Lì è stato sottoposto a interventi chirurgici alla mano. L’Aou di Modena ha precisato che il paziente “non è in pericolo di vita” e che le dimissioni potrebbero avvenire già nei prossimi giorni.

Le lesioni e l’intervento chirurgico

Il tifoso ha perso l’ultima falange dell’indice e del medio. Il resto delle dita è stato ricostruito e salvato grazie all’intervento dell’équipe di Chirurgia della mano, diretta dal dottor Andrea Leti Acciaro.

L’operazione ha permesso di recuperare le parti lese.

Il contesto dell’incidente

L’uomo era stato denunciato a piede libero per aver lanciato un petardo durante la partita Cremonese-Inter. Il petardo ha stordito il portiere Emil Audero. Il trasferimento a Modena è avvenuto per consentire cure specialistiche più adeguate alle sue condizioni.

Ricostruzione dei fatti

Secondo una ricostruzione precedente, il tifoso si sarebbe ferito non durante il lancio del petardo vicino ad Audero, ma nel tentativo di gettarne un secondo. Quest’ultimo gli sarebbe esploso in mano. In quell’occasione, era stato piantonato all’ospedale Maggiore di Cremona con lesioni gravi alle falangi di due dita. Si ipotizzava già un trasferimento a un centro specializzato per le cure necessarie.