Mentre le luci dei riflettori sulle Olimpiadi di Milano-Cortina iniziano a spegnersi, lasciando dietro di sé l'eco dei festeggiamenti, l'Italia torna a fare i conti con la cronaca. A Mercatale di Vernio, Prato, una bambina di soli tre anni è sfuggita per un istante al controllo della mamma ed è stata investita da un'auto. Nonostante la corsa dei soccorritori, per la piccola non c'è stato nulla da fare. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica.

Il giallo di Rogoredo: tra divise e ombre

A Milano, il caso dell'uccisione di un uomo nel bosco di Rogoredo prende una piega sempre più inquietante.

Oggi, 23 febbraio, l'attenzione è tutta sulle indagini che coinvolgono il poliziotto Carmelo Cinturrino. Non si parla più solo di un conflitto a fuoco, ma emergono dettagli su presunte richieste quotidiane di denaro e droga che l'agente avrebbe fatto alla vittima. Vittima che sembra non fosse nemmeno armata, e - stando a quanto si apprende - nelle motivazioni della procura sul fermo disposto dal Gip si legge che esiste un 'pesantissimo' rischio di inquinamento probatorio.

Vite invisibili: la tenda sul fiume Tronto

C'è poi una notizia che arriva dal greto del fiume Tronto e che parla di un'Italia invisibile. Una coppia di senzatetto è stata trovata senza vita all'interno della loro tenda. Lei era incinta all'ottavo mese.

A vegliarli, fino all'ultimo, solo il loro cane. L'ipotesi è quella di una stufetta difettosa, usata per combattere il freddo di questi ultimi scampoli d'inverno.

Uno sguardo al mondo: la paura a Mar-a-Lago

Anche l'estero entra prepotentemente nelle case degli italiani. Si scava nel profilo di Austin Tucker Martin, il ventunenne ucciso dalle forze dell'ordine a Mar-a-Lago mentre cercava di avvicinarsi alla residenza di Donald Trump. I familiari lo descrivono come un ragazzo tranquillo, che "non sapeva nemmeno usare una pistola".