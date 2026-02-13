Il Gabibbo, noto personaggio televisivo di Striscia la Notizia, è stato protagonista di un episodio spiacevole a Milano. Durante una presenza pubblica, il celebre pupazzo è stato oggetto di spintoni e maltrattamenti da parte di un persone. L’accaduto ha suscitato sorpresa tra i presenti, che hanno assistito alla scena inaspettata nel centro cittadino.

L'accaduto

Il Gabibbo stava realizzando uno dei suoi soliti servizi contri chi occupa indebitamente il posto dei disabili e su chi non paga il biglietto della metropolitana, evitando i tornelli. Un ragazzo, uscito da una metropolitana, ha malmenato il Gabibbo spingendolo più volte.

Una volta che il pupazzo ha provato a chiedere spiegazioni, il ragazzo lo ha privato anche del microfono.

La reazione a ‘Striscia la Notizia’

Il Gabibbo rappresenta da anni uno dei simboli più riconoscibili della trasmissione Striscia la Notizia. L’episodio avvenuto a Milano ha generato reazioni di solidarietà da parte di molti fan e cittadini, che hanno espresso il loro disappunto per quanto accaduto. Il pupazzo, solitamente associato a momenti di allegria e satira, si è trovato invece al centro di una situazione di tensione, sottolineando come anche i personaggi dello spettacolo possano essere vittime di comportamenti inappropriati.

Il Gabibbo nella cultura televisiva italiana

Il Gabibbo è una figura storica della televisione italiana, noto per la sua ironia e per la capacità di affrontare temi sociali con leggerezza.

La sua presenza in eventi pubblici è spesso occasione di incontro con il pubblico, ma l’episodio di Milano evidenzia come sia importante mantenere rispetto anche nei confronti dei personaggi dello spettacolo. L’accaduto ha riacceso il dibattito sull’importanza di comportamenti civili durante manifestazioni e incontri pubblici.