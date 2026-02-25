La tragica morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni e mezzo deceduto all’ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore, ha innescato una complessa inchiesta giudiziaria e un acceso dibattito tra le strutture ospedaliere coinvolte. Il piccolo era stato ricoverato per oltre due mesi prima di essere sottoposto a un delicato intervento di trapianto cardiaco. La vicenda ha profondamente toccato l’opinione pubblica e la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia in questo momento di lutto.

Indagini sul trasporto dell’organo e possibili danni

Le indagini della Procura di Napoli si stanno concentrando in particolare sulle modalità di trasporto dell’organo, proveniente da Bolzano, e sulle condizioni in cui il cuore è giunto al Monaldi. Secondo le informazioni emerse, il cuore potrebbe aver subito danni a causa del contatto diretto con il ghiaccio secco all’interno del contenitore utilizzato per il trasporto. Questo dettaglio è ora al centro delle verifiche degli inquirenti, che stanno analizzando la catena di custodia e le procedure adottate per il trasferimento dell’organo. Gli investigatori hanno sequestrato il contenitore e stanno esaminando la documentazione relativa alle fasi di prelievo, conservazione e consegna dell’organo.

Elementi chiave dell’inchiesta: audio e indagati

Un elemento chiave dell’inchiesta è rappresentato da un audio tra medici, acquisito dagli inquirenti, che potrebbe fornire chiarimenti sulle responsabilità e le dinamiche tra le diverse équipe coinvolte. Al momento, risultano indagati diversi operatori sanitari, sia dell’ospedale di Bolzano sia del Monaldi di Napoli, per accertare eventuali responsabilità individuali o di gruppo. La vicenda ha generato uno scontro tra le due strutture ospedaliere, con reciproche accuse sulle modalità di trasporto e conservazione dell’organo. Gli inquirenti stanno inoltre valutando se siano stati rispettati tutti i protocolli previsti per il trasporto e il trapianto, e se il danno al cuore sia stato determinante per il decesso del piccolo Domenico.

Cordoglio e attenzione della comunità

La comunità si è stretta attorno alla famiglia di Domenico, manifestando vicinanza e solidarietà. Le istituzioni locali e nazionali hanno espresso il proprio cordoglio e l’impegno a seguire con attenzione l’evolversi delle indagini. Il caso ha acceso i riflettori sull’importanza della sicurezza nei trapianti e sulla necessità di garantire la massima trasparenza nelle procedure sanitarie. L’inchiesta prosegue per fare piena luce su quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.