Durante il Festival di Sanremo, in programma da martedì 3 a sabato 7 febbraio 2026, saranno distribuiti tremila ranuncoli a sostegno del progetto Nuovo Gaslini. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio del Ranuncolo della Riviera Ligure, Regione Liguria, Istituto Giannina Gaslini e Comune di Sanremo. L'obiettivo è sostenere la raccolta fondi destinata al nuovo ospedale pediatrico dell’Istituto Gaslini di Genova, struttura di riferimento nazionale e internazionale per la cura dei bambini. I fiori, coltivati nei vivai della Riviera, saranno donati ai protagonisti del Festival all’Ariston e al pubblico, insieme a una speciale cartolina dedicata alla raccolta fondi.

La distribuzione dei ranuncoli punta anche a raccontare la qualità della produzione floricola ligure, riconosciuta e apprezzata a livello europeo. L’iniziativa, sostenuta da Regione, Comune di Sanremo e Consorzio del Ranuncolo della Riviera Ligure, offre così una nuova opportunità di valorizzazione del territorio e fa leva sull’ampia visibilità del Festival di Sanremo per diffondere il messaggio benefico.

Il progetto Nuovo Gaslini e la raccolta fondi

Il progetto Nuovo Gaslini prevede la realizzazione di una struttura sanitaria moderna e innovativa nel quartiere di Quarto a Genova, con l’intento di rafforzare il ruolo d’eccellenza dell’Istituto sia in campo clinico che scientifico. Il Gaslini, fondato nel 1938 grazie a una donazione di Gerolamo Gaslini, rappresenta oggi uno dei principali poli italiani per le cure pediatriche e la formazione medica.

Il nuovo ospedale, di cui una parte importante dei fondi sarà raccolta anche tramite iniziative come quella di Sanremo, sarà caratterizzato da spazi pensati per il benessere fisico ed emotivo dei bambini e da tecnologie avanzate di diagnosi e cura.

La campagna associata ai ranuncoli prevede che ogni fiore sia accompagnato da una cartolina con le modalità per contribuire alla raccolta fondi. Si tratta di una tradizione di solidarietà che si inserisce nella lunga storia di iniziative benefiche legate al Festival di Sanremo, da sempre occasione per dare visibilità a cause sociali rilevanti attraverso il coinvolgimento di artisti, istituzioni e pubblico nazionale.

Il Consorzio del Ranuncolo della Riviera Ligure e la tradizione floricola

Il Consorzio del Ranuncolo della Riviera Ligure è una realtà che raccoglie oltre trenta produttori locali specializzati nella coltivazione di questa specie ornamentale, molto richiesta sia in Italia che all’estero per la particolare qualità e la varietà cromatica. La Riviera di Ponente, tra il territorio di Sanremo e quello di Ventimiglia, è da decenni un polo floricolo di rilievo europeo, grazie al clima mite e alle competenze tramandate. Il Festival di Sanremo, oltre a essere il principale evento musicale italiano, resta una vetrina privilegiata per promuovere i prodotti tipici della Liguria, tra cui i fiori rappresentano un simbolo ricorrente.

La collaborazione con il Festival ha rappresentato recentemente un’occasione rafforzata di visibilità e valorizzazione: l’utilizzo dei fiori locali per scenografie e iniziative benefiche evidenzia il legame tra cultura musicale, solidarietà e promozione delle eccellenze territoriali, valorizzando il contributo delle comunità locali sia a livello economico che nel tessuto sociale della regione.