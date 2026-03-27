L’autopsia eseguita a Pescara sul corpo del gioielliere 86enne Romolo Luciano ha stabilito che la causa del suo decesso, avvenuto due settimane dopo un’aggressione, è stata un’emorragia cerebrale.

Dettagli sull’aggressione e il decesso

Romolo Luciano, ottantaseienne titolare di una gioielleria, è stato vittima di un’aggressione da parte del figlio circa quindici giorni prima di spirare. A seguito delle lesioni riportate, l’uomo era stato ricoverato e, dopo due settimane, è deceduto. L’esame autoptico ha confermato che la causa del decesso è stata un’emorragia cerebrale.

Contesto medico-legale

L’esame autoptico, condotto nella città di Pescara, ha accertato che il trauma subito dall’uomo ha provocato un’emorragia cerebrale che si è rivelata fatale. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli specifici riguardo alle modalità dell’aggressione né a eventuali condizioni mediche preesistenti che potrebbero aver avuto un ruolo nell’esito letale.

Riflessioni sul contesto

La vicenda di Romolo Luciano si inserisce in un quadro più ampio di casi in cui traumi cranici o lesioni cerebrali, anche a seguito di aggressioni, si rivelano letali per persone anziane. In situazioni analoghe, come quella di un sessantenne di Ventimiglia aggredito e deceduto per emorragia cerebrale dopo una settimana, le autopsie hanno confermato il nesso causale tra le lesioni e il decesso, sottolineando la particolare gravità delle conseguenze di un’aggressione fisica su soggetti in età avanzata.