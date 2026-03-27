Abruzzo. Il prezzo del gasolio self è tornato a 2,016 euro al litro, mentre la benzina self raggiunge 1,734 euro al litro. Il Gpl servito si attesta a 0,668 euro e il metano a 1,455 euro al litro.

Il costo dei carburanti presenta significative variazioni tra le diverse province abruzzesi. All’Aquila, la benzina self non supera 1,939 euro al litro, con il gasolio che oscilla tra 2,229 e 2,319 euro. A Pescara, la benzina self si trova a 1,697 euro e il gasolio tra 1,997 e 2,259 euro. A Chieti, la benzina raggiunge 2,299 euro al litro con punte minime di 1,899 euro, e il gasolio si attesta a 2,199 euro.

A Teramo, la benzina self è a 1,798 euro e il gasolio a 2,048 euro. A Lanciano, la benzina costa circa 1,769 euro e il gasolio 2,059 euro. Ad Avezzano, la benzina self è a 1,689 euro e il gasolio a 2,088 euro. A Sulmona, la benzina self è a 1,719 euro e il gasolio a 1,999 euro.

L’inefficacia degli interventi governativi

Il taglio delle accise, in vigore per venti giorni, non è riuscito a frenare l’aumento dei prezzi. Le associazioni di consumatori evidenziano come lo sconto fiscale rischi di essere vanificato in pochi giorni, riportando i prezzi ai livelli precedenti all’intervento. Un pieno di carburante costa fino a 9 euro in più rispetto a prima del decreto, con benefici inferiori alle previsioni.

Confronto con la media nazionale

Secondo i dati ministeriali, la media regionale del gasolio in Abruzzo è di 2,04 euro al litro e quella della benzina di 1,74 euro al litro. La regione si posiziona leggermente al di sotto della media nazionale, ma non è esente dall’incremento generale dei listini. L’Abruzzo risulta ventesima nella graduatoria nazionale per il gasolio (2,016 euro al litro) e diciassettesima per la benzina (1,734 euro al litro), considerando l’aumento registrato tra il 24 e il 25 marzo per un pieno da cinquanta litri.

Le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del ministero indicano per la benzina self service una media di 1,724 euro al litro (+0,005), per il diesel self service 1,987 euro (+0,008), per la benzina servito 1,861 euro (+0,006) e per il diesel servito 2,120 euro al litro (+0,009). Sulle autostrade, i prezzi medi risultano più elevati: benzina self service a 1,788 euro al litro, diesel a 2,055 euro al litro, Gpl a 0,775 euro e metano a 1,548 euro.