La notizia è diventata pubblica solo qualche giorno dopo, quando gli sposi hanno condiviso sui social alcuni scatti del matrimonio. Immagini che raccontano un momento carico di emozione e intimità, accompagnate da una dedica semplice e intensa: "Da qui all’eternità". Una frase che suggella non solo l’unione, ma anche l’inizio di una nuova fase della loro vita insieme.

Per Giorgi si tratta di un capitolo importante, che arriva dopo l’addio al tennis professionistico e mentre si prepara a diventare madre per la prima volta. La gravidanza, annunciata nelle scorse settimane, aveva già suscitato grande affetto tra i fan, che ora hanno accolto con entusiasmo anche la notizia delle nozze.

Il matrimonio in gran segreto

La coppia non aveva dato alcuna anticipazione sulle nozze, scegliendo la via della discrezione. Solo a più di una settimana dalla cerimonia sono arrivate le immagini sui social, accolte con entusiasmo da fan e curiosi. La scelta del bianco e nero per gli scatti pubblicati contribuisce a dare un tono elegante e intimo al racconto del matrimonio, celebrato in un clima di riservatezza.

L’annuncio era arrivato il giorno di San Valentino, quando Camila aveva condiviso una foto accompagnata dalla frase: "San Valentino in 3".

La storia d’amore e la vita privata

Dopo una lunga carriera nel tennis professionistico, che l’ha vista protagonista sui campi internazionali, Camila Giorgi ha sperimentato anche l’esperienza televisiva partecipando lo scorso anno a L’Isola dei Famosi.

La sua avventura nel reality, tuttavia, si è conclusa dopo poche settimane per motivi familiari.

Da sempre molto riservata sulla propria vita privata, l’ex tennista aveva condiviso i primi scatti con Andreas Pasutti soltanto lo scorso ottobre. Da allora, poche informazioni e nessuna esposizione eccessiva. Il futuro papà, 30 anni, è tennista e allenatore; sul suo profilo social privato e seguito da circa duemila persone si definisce semplicemente “tennis coach”, mantenendo uno stile lontano dal mondo dello spettacolo.