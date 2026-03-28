Teramo, 28 marzo 2026 – Nella serata del 27 marzo 2026, a Teramo, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Nor) hanno denunciato a piede libero un giovane del posto per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

L’episodio è avvenuto verso le ore 19:30, quando il giovane ha aggredito con spinte e gomitate il personale sanitario del 118 e i militari intervenuti. L’intervento delle forze dell’ordine era stato richiesto dalla madre del ragazzo, vittima dei suoi ripetuti comportamenti vessatori. Fortunatamente, l’azione si è conclusa senza che nessuno riportasse ferite o lesioni.

Dettagli dell’intervento

La madre ha richiesto l’intervento dei soccorsi a causa dei comportamenti aggressivi del figlio. All’arrivo dei carabinieri e del personale del 118, il giovane ha reagito con violenza. L’azione si è comunque conclusa senza danni fisici per le persone coinvolte.

Ruolo del Nucleo Operativo e Radiomobile

Il Nor rappresenta un reparto specializzato dell’Arma dei carabinieri, focalizzato su interventi rapidi e operazioni sul territorio. In situazioni delicate come i maltrattamenti in famiglia, il suo intervento è fondamentale per garantire tempestività e un efficace coordinamento tra le forze dell’ordine e i servizi sanitari, assicurando una risposta immediata alle emergenze.