Un uomo di 86 anni è ricoverato in condizioni estremamente gravi all’ospedale di Pescara dopo essere stato aggredito dal figlio al termine di una violenta lite avvenuta in casa. L’episodio si è verificato nella serata di domenica all’interno di un’abitazione situata nel quartiere di Portanuova, una zona residenziale della città.

Sulla vicenda dei fatti

Sulla vicenda gli inquirenti mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti. Secondo le prime informazioni emerse, il figlio dell’anziano, un uomo di 59 anni, per ragioni che sono ancora in fase di ricostruzione avrebbe aggredito il padre colpendolo con estrema violenza.

L’86enne sarebbe stato preso a calci e pugni durante l’aggressione, riportando ferite molto gravi che hanno reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi.

Dopo la segnalazione dell’accaduto, sul posto sono arrivati in breve tempo i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente all’interno dell’abitazione, valutando subito la gravità delle condizioni dell’uomo. L’anziano è stato quindi trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara, dove i medici sono intervenuti per stabilizzarlo.

Una volta completate le prime procedure mediche, l’86enne è stato trasferito nel reparto di Rianimazione, dove si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Le sue condizioni restano molto critiche a causa delle gravi lesioni riportate durante il pestaggio.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. I militari hanno effettuato i rilievi all’interno dell’appartamento e raccolto le prime testimonianze utili a chiarire cosa sia accaduto nei momenti precedenti all’aggressione.

Al termine dei primi accertamenti, il figlio dell’anziano, il 59enne ritenuto responsabile del violento pestaggio, è stato arrestato. Le indagini proseguono per fare piena luce sul gatto di cronaca e per capire quali siano state le cause che hanno portato alla violenta aggressione avvenuta tra le mura domestiche.